جاك غريليش على أجندة مانشستر سيتي بـ100 مليون يورو

سرّع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي من وتيرة المفاوضات لضم صانع ألعاب أستون فيلا جاك غريليش في الميركاتو الصيفي الحالي.

وطبقًا لتقرير من يومية “غارديان” البريطانية فإن سيتي وضع مبلغ 100 مليون يورو للتعاقد مع غريليش بصفة فورية في الأيام المقبلة.

يعتبر غريليش (25 عامًا) هدفًا رئيسيًا لعديد الأندية الإنجليزية في الميركاتو الحالي، أبرزهم مانشستر سيتي وتشيلسي وليفربول.

Manchester City's £100m bid for Jack Grealish is expected to be accepted by Aston Villa.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) July 31, 2021