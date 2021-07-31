جاك غريليش على أجندة مانشستر سيتي بـ100 مليون يورو

سرّع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي من وتيرة المفاوضات لضم صانع ألعاب أستون فيلا جاك غريليش في الميركاتو الصيفي الحالي.

وطبقًا لتقرير من يومية “غارديان” البريطانية فإن سيتي وضع مبلغ 100 مليون يورو للتعاقد مع غريليش بصفة فورية في الأيام المقبلة.

يعتبر غريليش (25 عامًا) هدفًا رئيسيًا لعديد الأندية الإنجليزية في الميركاتو الحالي، أبرزهم مانشستر سيتي وتشيلسي وليفربول.

Manchester City's £100m bid for Jack Grealish is expected to be accepted by Aston Villa. — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 31, 2021



من جهته يعي أستون فيلا جيدًا أنه لا يمكنه الاحتفاظ بخدمات جاك غريليش طويلًا، في ظل المستويات القوية التي يقدمها اللاعب.

يرتبط صانع الألعاب الدولي الإنجليزي مع الفيلانز بعقد يمتد إلى صيفية 2025 ولم يلعب في مسيرته الاحترافية سوى لأستون فيلا.

يمتلك جايك غريليش سجلات وأرقام رائعة في المسابقة الإنجليزية إذ أحرز 6 أهداف وصنع 12 أخرى في البريمرليغ الموسم الماضي، رُغم تعرضه للإصابة وغيابه عن 30% من المباريات.

A flair player with game-changing ability 🔥 Will @JackGrealish be England's 🌟 man in Rome?#EURO2020 pic.twitter.com/ANmDWCJRxI — Premier League (@premierleague) July 3, 2021

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