الرياضة

جاك غريليش على أجندة مانشستر سيتي بـ100 مليون يورو

محمد ابو الوفاaccess_time22 / ذو الحجة / 1442 هـ      31 يوليو 2021chat_bubble_outlineضف تعليق
جاك غريليش

سرّع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي من وتيرة المفاوضات لضم صانع ألعاب أستون فيلا جاك غريليش في الميركاتو الصيفي الحالي.

 

وطبقًا لتقرير من يومية “غارديان” البريطانية فإن سيتي وضع مبلغ 100 مليون يورو للتعاقد مع غريليش بصفة فورية في الأيام المقبلة.

 

يعتبر غريليش (25 عامًا) هدفًا رئيسيًا لعديد الأندية الإنجليزية في الميركاتو الحالي، أبرزهم مانشستر سيتي وتشيلسي وليفربول.

 


من جهته يعي أستون فيلا جيدًا أنه لا يمكنه الاحتفاظ بخدمات جاك غريليش طويلًا، في ظل المستويات القوية التي يقدمها اللاعب.

 

يرتبط صانع الألعاب الدولي الإنجليزي مع الفيلانز بعقد يمتد إلى صيفية 2025 ولم يلعب في مسيرته الاحترافية سوى لأستون فيلا.

 

يمتلك جايك غريليش سجلات وأرقام رائعة في المسابقة الإنجليزية إذ أحرز 6 أهداف وصنع 12 أخرى في البريمرليغ الموسم الماضي، رُغم تعرضه للإصابة وغيابه عن 30% من المباريات.

 

 

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