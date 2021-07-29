خدمات بيطرية متقدمة للهجن المشاركة في مهرجان ولي العهد 

الطائف-البلاد

وقف عضو مجلس إدارة الإتحاد السعودي للهجن أمين عام الاتحاد الدولي للهجن محمد البلوي،. على الخدمات البيطرية المتقدمة التي يقدمها الاتحاد السعودي للهجن للمشاركين في مهرجان ولي العهد في نسخته الثالثة التي تنطلق يوم الأحد 29 ذي الحجة 1442، الموافق 8 أغسطس 2021م، بتنظيم من الاتحاد السعودي للهجن.

ويقدم الإتحاد السعودي للهجن من خلال النسخة الثالثة للمهرجان خدمات بيطرية متقدمة عالميا. بالتعاون مع مجموعة بيطرية خاصة تمثل أكبر مستشفى بيطري متكامل في العالم.

وتفقد أمين عام الإتحاد الدولي للهجن ، المستشفى والمختبرات البيطرية في ميدان الهجن بالطائف. واطلع على الخدمات البيطرية المقدمة لملاك الهجن والتي تتضمن مختلف الخدمات البيطرية. كالفحوصات والتحاليل والعمليات الجراحية المتقدمة وعلاجات العقم والأشعة.