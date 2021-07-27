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ممشى الضباب.. أعجوبة السياحة في عسير

صحيفة البلادaccess_time18 / ذو الحجة / 1442 هـ      27 يوليو 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

أبها ــ مرعي عسيري

يعد ممشى الضباب على قمم جبال أبها من أجمل عجائب الطبيعة في المملكة والمنطقة العربية بأكملها، فهو يمنح الزائرين شعورا بالتجول بين السحاب والضباب، ويقع في حي الضباب، ويطل على جبال تهامة، حيث يمكن للعائلات والأصدقاء الاستمتاع بتجربة ساحرة لا تنسى.
ويوفر الممشى مناظر جبلية رائعة، فهو ممر معلق يبلغ عرضه 14 مترًا ويمتد لمسافة سبعة كيلومترات ويضم مناطق للجلوس وملاعب للأطفال. كما تتميز منطقة الممشى بالعديد من المرافق والخدمات والمطاعم والمساحات الخضراء، بالإضافة إلى جمال الممشى هناك العديد من الشلالات التي تجد شعبية واسعة بين الزائرين، حيث تضفي مزيداً من السحر في المساء، يضاف إلى ما تتمتع به منطقة عسير من سحر وخصوصية وثراء سياحي لا يضاهى. ومنطقة عسير هي أحد أبرز الوجهات السياحية ليس في المملكة فحسب، بل في المنطقة بأكملها، وتعد عسير موطنًا للجمال والسياحة والتراث، وملاذ الباحثين عن الأجواء الرائعة في حر الصيف، فهي تتمتع بالمناخ الجبلي المعتدل والطقس الممطر والضبابي الذي يجذب الزوار من جميع أنحاء المملكة، ويعد ممشى الضباب هو أحد أكثر الأماكن جذباً للزيارة في أبها.

gamal saleh

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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