في احتفالية جواثا السياحية

الدمام- حمود الزهراني

شاركت مجموعة فريق همسات الثقافي مؤخرا في احتفالية ثقافية بمدينة جواثا السياحية وضم الفريق ٩٠ شابا وفتاة ، حيث تنوعت الانشطة بين الرسم المباشر لأكثر من ٢٠ فنانة تشكيلية ومعرضا فنيا تضمن أكثر من ٦٠ لوحة فنية، إضافة إلى ركن الحناء والخط العربي والكورشية واللوحات المضيئة وركن للعملات والتراث وكذلك المرسم الصغير الذي أتاح للأطفال بممارسة هواياتهم وإبداعهم في مجال الفن وكذلك استوديو المصورة فاطمة الهميلي التي قامت بأخذ اللقطات التذكارية للزوار بالاضافة الى الأركان الصحية التثقيفية ومنها ركن الأسنان والتغذية وركن كورونا والكبد الوبائي وركن الخرافات المتعلقة بالتغذية والمفاهيم الخاطئة وركن الطفولة ومرض السكر والضغط تحت إشراف طالبة الطب جمانه المعيلي التي التي قالت ان الفعالية كانت مكسب للجميع لإبراز الطاقات التي بداخلهم بشتى المجالات وكذلك الدور المهم لكل ممارس صحي وهو التثقيف الصحيح للمجتمع وأفراده وأول مشاركة لي كانت مع همسات فريقي الذي أظهر التعاون على كافة الأصعدة من التنظيم والتنسيق والترتيب وتوفير كل ماتحتاج إليه الأركان.

وقالت المنسقة العامة للفعاليات نوف يوسف العبدالله أن التجهيز لهذا الحدث المميز استغرق أكثر من عشرين يوما ، لافتة إلى أن الهدف الأساسي من تنفيذ مثل هذه الأنشطة يتمثل في تسليط الضوء على المواهب الموجودة لدى كل فرد من أعضاء همسات الثقافي وإبرازها للمجتمع وتقديم المساعدات وتوفير كل مايحتاج له الركن حتى يكون المشارك منتج وإيجابي وكذلك نشكر إدارة مدينة جواثا لتسهيلها كافة الأمور والترتيب العام لمكان الفعالية وكذلك الشكر للمشاركين على مدى ثلاثة أيام متتالية.