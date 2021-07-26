9 مخططات مطورة اعتمدها “إتمام” بالمناطق

الرياض- البلاد

أنهى مركز خدمات المطورين العقاريين “إتمام” اعتماد 9 مخططات سكنية خلال النصف الأول 2021، بمساحة إجمالية بلغت 16,142,747 مليون م2 في مختلف مناطق المملكة، وذلك انطلاقًا من الهدف الإستراتيجي للمركز المتمثّل في تحسين أداء القطاع العقاري وتقديم الحلول المتكاملة للمطورين العقاريين، كما قام “إتمام” بتقديم العديد من الخدمات للمطورين العقاريين.

وشملت المخططات المعتمدة للنصف الأول مناطق “الرياض، ومكة المكرمة، والقصيم، والمنطقة الشرقية، وعسير، وتبوك، والحدود الشمالية”.

وضمن الخدمات المختلفة والمتنوعة التي يقدمها مركز خدمات المطورين “إتمام” للمطورين العقاريين وأصحاب المشروعات السكنية، أنجز المركز خلال النصف الأول من هذا العام طلبات رخص البناء لوحدات سكنية بلغ عددها 8131 وحدة سكنية، كما قام المركز بإنهاء إصدار 119 شهادة تأهيل مطور عقاري لمشروعات البيع على الخارطة، كما عالج المركز 47 طلب استفسار لسريان الصك، إضافة إلى تعامل المركز مع طلبات لتأييد تسجيل العاملين على مشروعات الوزارة لتوفير 1100 عامل، كما أسهم المركز بإصدار 45 رخصة بيع لمشروعات البيع على الخارطة، وتم تأهيل 2171 مطوراً عقارياً بالتعاون مع الجهات المختصة بتقديم خدمات التطوير العقاري.

من جهة ثانية أعلن صندوق التنمية العقارية، إيداع 734 مليون ريال، في حسابات المواطنين من مُستفيدي برنامج “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وصندوق التنمية العقارية لشهر يوليو الحالي.

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم هذا الشهر خُصص لأرباح عقود التمويل العقاري المدعُوم، لافتاً إلى أن إجمالي ما أُودع في حسابات مستفيدي “سكني” منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017م وحتى يوليو الجاري، تجاوزت 29.6 مليار ريال.

وبين أن برنامج القرض العقاري المدعُوم يُمكن مستفيدي برنامج “سكني” من الحصول على قرض عقاري بقيمة تصل إلى 500 ألف ريال مدعوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100%، مؤكداً على استمرار الصندوق في دعم القروض العقارية ضمن “سكني” بشكل شهري بما يحقق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية 2030 – بهدف رفع نسب تملك الأسر السعودية للمساكن 70% نهاية 2030م.