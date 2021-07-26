وثيقة ضوابط الموسم الجديد للعمرة والزيارة

مكة المكرمة – احمد الاحمدي

أصدرت وزارة الحج والعمرة وثيقة ضوابط خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف الصادرة بقرار من مجلس الوزراء الموقر للمعتمرين القادمين من خارج المملكة لموسم العمرة القادم ١٤٤٣هـ للعمل بموجبها علما بانه سيتم تحديث الوثيقه حسب المستجدات والمتغيرات للموسم المشار اليه. وفيما يلي الضوابط. اولاً الالتزامات العامة على شركات ومؤسسات العمرة السعودية: خدمة المعتمر بكل أمانة وإخلاص . تنفيذ ما يصدر عن هذه الوزارة والجهات المعنية من ضوابط وتعليمات. إبلاغ كافة وكلائهم خارج المملكة بجميع ما يصدر عن هذه الوزارة والجهات المعنية من ضوابط وتعليمات أولا بأول ، والتحقق من التزام الوكلاء بتنفيذها وإبلاغهم للمعتمرين بها. تنفيذ البرنامج وما يتضمنه من خدمات وفق ما تم الاتفاق عليه مسبقًا مع المعتمر. تأمين كافة الخدمات التي يطلبها المعتمر أو الوكيل الخارجي ، التأكيد على الوكلاء الخارجيين إشعار المعتمرين بضرورة اتباع الأنظمة والإرشادات المتعلقة بعدم حمل أي مواد ممنوعة عند القدوم لأداء مناسك العمرة والزيارة والحرص على عدم إدخال أي مواد محظورة تجنبا لتطبيق العقوبات بحقهم. تلتزم شركة العمرة في حال تقديم خدماتها من خلال وكيل افتراضي في أحد الدول المعتمدة على أن يكون. ذلك مقصوراً على مواطني الدولة والمقيمين فيها كما تلتزم بمغادرة المعتمرين الذين قدموا بموجب هذا المسار فور انتهاء مدة التأشيرة وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها وفق ماهو معتمد للتعامل مع حالات التأخر عن المغادرة في اللائحة التنفيذية لتنظيم خدمات المعتمرين تقديم الخدمات اللازمة للمعتمر خلال فترة وجوده داخل المملكة في حال تعرضه لأي وقوعات أو حوادث وما ينتج عنها من حالات تنظيمية أو أمنية أو صحية أو وفيات, وانهاء كافة الإجراءات اللازمة بحسب الحالة بالتنسيق مع هذه الوزارة والجهات المختصة.

التزامات الوكلاء الخارجيين

التنسيق المستمر مع شركة العمرة المتعاقد معها بما يحقق خدمة المعتمر بكل امانه واخلاص وفق تنظيم خدمات المعتمرين وتعديلاته ولائحته المشار لها سابقا. الالتزام بتنفيذ ما يصدر عن هذه الوزارة والجهات المعنية من ضوابط وتعليمات إبلاغ المعتمرين بجميع ما يصدر من ضوابط تتعلق باشتراطات وضوابط قدوم المعتمرين للمملكة وضوابط الإقامة بها ، عدم الشراء المباشر أو تقديم أي خدمات داخل المملكة إلا من خلال شركة العمرة.

التأكيد على المعتمرين بضرورة ارتداء بطاقات تعريفية عند قدومهم عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة أو مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة للتمييز بيهم وبين الركاب الاخرين القادمين على نفس الرحلات ليتسنى لجميع الجهات المعنية بالمطار التعرف السريع لهم وتقديم الخدمات اليهم.

تأهيل الوكلاء الخارجيين

على الوكيل الخارجي الراغب في تقديم الخدمات للمعتمرين التقدم بطلب التأهيل عبر بوابة وزارة الحج والعمرة والالتزام بالضوابط الموضحة في البوابة مع إرفاق المستندات والبياناث التالية: صورة من السجل التجاري مصدقة من الجهات المختصة ومن ممثلي المملكة العربية السعودية في دولة الوكيل – عضوية الأياتا (المنظمة الدولية للنقل الجوي) ويستثنى بعض الدول من هذا الشرط في حال انضواء الوكيل الخارجي تحت الجهة المختصة بشؤون الحج والعمرة – صورة من جواز السفر الخاص بمسؤول المنشأة- بيانات التواصل والعنوان التفصيلي. علما بأنه يحق لوزارة الحج والعمرة إيقاف الطلب أو إلغائه متى مارأت ذلك.

ضوابط التعاقد مع الوكلاء

الالتزام بالتعاقد بين الطرفين بموجب نموذج العقد الموحد المعتمد من الوزارة وبالإمكان طباعته. توثيق التعاقد بالختم والتوقيع من الطرفين على جميع نسخ العقد .مصادقة الغرفة التجارية على صحة توقيع مسؤول شركة العمرة على العقود. ٤.مصادقة جهة الاختصاص في بلد الوكيل على صحة توقيعه على العقد . مصادقة ممثلية المملكة في بلد الوكيل على العقد. تقديم الوكيل الخارجي ضمانا ماليا لصالح شركة العمرة السعودية المتعاقد معها بمبلغ مائتين ألف سعودي.

الضوابط الصحية

في ظل استمرار جائحة كورونا فإن الوزارة تنسق بشكل دوري لتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية التي تضمن سلامة المعتمرين والزوار على النحو التالي: اشتراط استكمال تلقي الجرعات للقاحات فيروس كورونا المعتمدة في المملكة في أداء مناسك العمرة والزيارة للمسجد النبوي الشريف والصلاة في المسجد الحرام والروضة الشريفة، إرفاق شهادة التحصين المصادق عليها من الجهات الرسمية في بلاد المعتمر ضمن مسوغات الطلب مع اشتراط أن تكون من اللقاحات المعتمدة بالمملكة اضافة الى اقرار بصحة المعلومات الالتزام بإجراءات الحجر الصحي الموسمي لدخول المسافرين القادمين إلى المملكة العربية السعودية وفق الآليات المعتمدة من الجهات المختصة.

خدمات شركات العمرة

على شركات العمرة الراغبة في تقديم الخدمات للمعتمرين الأفراد -غير المرتبطين بوكيل خارجي- الالتزام بما يلي تحديد الدول التي ترغب شركة العمرة تقديم الخدمة فها لهذه الفئة من المعتمرين عبر النظام الآلي للعمرة.. المتابعة الدورية لطلبات المعتمرين الأفراد التي تحال إلى شركة العمرة المعنية من المسار الإلكتروني للعمرة واتخاذ الإجراء اللازم بالموافقة أو الرفض خلال (24) ساعة من وقت إدخال المعتمر للطلب ، مسسؤولية شركة العمرة عن المعتمرين الذين وافقت على طلباتهم وتقديم جميع الخدمات المتهاقد عليها معهم من حين قدومهم وحتى مغادرتهم.

ضوابط خدمات التأمين الشامل

التأمين الشامل أحد المتطلبات الرئيسية لطلب إصدار التأشيرات. وتعتبر البوليصة سارية المفعول لمدة (٣٠) يوما من تاريخ دخول المملكة وتشتمل على المنافع التالية:

تقديم الخدمات الصحية للمعتمر في جميع المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية التابعة لوزراة الصحة. والمستشفيات والمراكز الصحية الخاصة المعتمدة من مجلس الضمان الصحي التعاوني ، التأمين على الحوادث والكوارث التي قد تواجه المعتمر لا قد رالله. .تغطية حالات تأخر أو الغاء رحلات الطيران وتتضمن بدل الإقامة والإعاشة .

ضوابط بلاغات تغيب المعتمرين

على شركات العمرة معالجة حالات تغيب المعتمرين على النحو التالي: توعية المعتمر بأهمية الالتزام بمدة البرنامج والمغادرة في الوقت المحدد بتاريخ العودة, والحرص على اتخاذ الإجراءات النظامية عند انهاء سريان تأشيرة العمرة. في حالة تغيب أي معتمر عن العودة في الموعد المحدد بدون عذر تلتزم شركات العمرة بإشعار الوزارة عبر المسار الإلكتروني للعمرة مع نسخة من جواز السفر موضحا فيها ختم دخول المملكة. وذلك خلال أربعة وعشرين ساعة بحد أقصى من وقت رصد الحالة. حالات التغيب من المنافذ سواء البرية البحرية أو الجوية يتم ابلاغ الوزارة خلال أربعة وعشرين ساعة من وقت وصول المعتمر ويعد محضر بلاغ تغيب في المنفذ ويصادق عليه من قبل الوزارة وشركة الاستقبال في المنفذ ويرفق بالمستندات اللازمة عند رفع البلاغ من خلال النظام.