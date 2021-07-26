مصادرة وإتلاف أكثر من 1000 كيلو من المواد الغذائية بجدة

جدة : البلاد

تمكنت أمانة جدة ممثلة في الإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية من مداهمة موقعاً. في حي البغدادية استغل لإعداد وتحضير الأطعمة من قبل عمالة وافدة، وسط بيئة مخالفة لجميع الاشتراطات الصحية والبلدية،. حيث جرى إتلاف 800 كجم من المواد الغذائية مجهولة المصدر.

وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة المهندس عمرو الدقس أن مراقبي الأمانة أثناء جولاتهم المكثفة في أحياء البغدادية تمكنوا من ضبط موقع مخالف عبارة عن مدرسة قديمة اتخذتها عمالة مخالفة مقرا لتحضير وتخزين الأطعمة بطرق غير صحية. كما جرى مصادرة كميات من الأدوات التي تستخدم لأغراض التحضير والتخزين.

وفي ذات السياق واصلت الأمانة جهودها بالنطاق حيث جرى تنفيذ حملات تفتيشية خلال الأسبوع الماضي تنج عنها؛. اتلاف 110 كجم من اللحوم والمواد الغذائية مجهولة المصدر إلى جانب مصادرة (150) كيلو خضار وفاكهة من الباعة الجائلين.