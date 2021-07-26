الإقتصاد غرفة مكة المكرمة تطلق هيكل إداري جديد لخدمة قطاع الأعمال والمجتمع

البلاد- ياسر بن يوسف أطلقت الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة عملية هيكلة متكاملة للأعمال الإدارية. حيث بدأت مع أول يوليو 2021 تطبيق الهيكل الجديد، لتدخل بذلك رحلة جديدة من التنظيم والترتيب المتقدم بما يضمن تطوير الخدمات المقدمة للمنتسبين وقطاع الأعمال، بهدف تقديم خدمات بمواصفات عالية لقطاع المال والأعمال والمجتمع، وتمكنها من أداء دورها الحيوي للأعمال والمجتمع؛ وتطوير أعمالها النوعية لتسهم في تحقيق أعلى درجات الحوكمة والرقابة الداخلية، والمضي قدماً مع نظام الغرف التجارية الجديد. بما يعكس توجهات “استراتيجية غرفة مكة المكرمة 2022” التي أطلقتها سابقاً. وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة هشام بن محمد كعكي أن الباكورة كانت بتدشين استراتيجية غرفة مكة المكرمة 2022. التي أنتجت عدداً كبيراً من المبادرات الفاعلة المنبثقة عن أولويات وأهداف بيت أصحاب الأعمال. وتابع كعكي:” نعي أن هذه التغييرات الكبيرة جعلت من التطوير الداخلي حاجة ملحة، لتتمكن الغرفة من أداء دورها في خدمة الاقتصاد والمجتمع بشكل أكثر كفاءة. مسترشدين برؤية المملكة 2030، بما يتيح لنا المشاركة في العمل العام وخدمة القطاع الاقتصادي وتنمية الأعمال والمجتمع. والتغيرات في الهيكل الإداري سهلت مهمة تطوير واستحداث عدد من المراكز التخصصية. و باستشارة كبرى الشركات الوطنية المتخصصة في نظم المعلومات الإدارية ، والتحليل الاستراتيجي للمنشآت؛ حصلنا اليوم على هيكل إداري متطور وشامل. وأشار الأمين العام عصمت بن عبدالكريم معتوق إلى أن الهيكل الإداري الجديد ينظم باقة الخدمات النوعية الكبيرة التي تقدمها غرفة مكة المكرمة للتجار والصناع والمجتمع، مثل مركز مكة المكرمة للتحكيم التجاري وحل النزاعات، والمرصد العقاري، ومركز التقييم العقاري، ومركز البحوث والدراسات، وإدارة الاستثمار، ومركز ريادة الأعمال، ومركز التدريب، ومركز المعارض والمؤتمرات. وأضاف معتوق:” نقف بفضل الله على أرض صلبة من الانجازات التي حققها فريق عمل غرفة مكة المكرمة بسواعد متكاتفة وعمل مستمر بُني على خبرات متراكمة لخدمة قطاع الأعمال “.