الدولية رئيس تونس يعفي رئيس الوزراء ويجمد سلطات البرلمان

البلاد : وكالات أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مساء اليوم الأحد قرارا بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وتولى الرئيس التونسي رئاسة النيابة العمومية حتى تتحرك في إطار القانون وأعفي رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه اليوم الأحد. وقرر سعيد خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية و الأمنية “تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب”. وأكد قيس سعيد “قررت تولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة أعين رئيسها بنفسي، وسأتولى رئاسة النيابة العمومية حتى تتحرك في إطار القانون وعدم السكوت عن الجرائم التي ترتكب في حق البلاد”. وقال الرئيس التونسي “الإجراءات المتخذة اليوم ليست تعليقا للدستور وسأقوم بتعيين الوزراء في الحكومة المقبلة، وهناك إجراءات أخرى ستتخذ تباعا لمنع الدم في البلاد”. وأضاف قيس سعيد “من يطلق رصاصة واحدة ستجابهه قواتنا المسلحة بوابل من الرصاص، ولن نسكت على أي أحد يتطاول على الدولة أو رموزها، نمر بأدق اللحظات في تاريخ البلاد وأخطرها، ولن نسمح لأحد بأن يعبث بمقدرات الدولة وأرواح المواطنين”. كما قال قيس سعيد ” مرافق الدولة تتهاوى واضطررنا لاتخاذ تدابير استثنائية.. لا نريد أن تسيل الدماء في البلاد، والشعب يواصل ثورته في ظل الشرعية، والكل سواء أمام القانون”. وأوضح أن هذه الإجراءات ضرورية لحماية الدستور ومصالح الشعب. وقد قرر الرئيس تولي منصب النائب العام، وبرر ذلك بضرورة كشف كل ملفات الفساد. وتأتي قرارات الرئيس التونسي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها مدن عديدة.