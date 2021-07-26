التكنولوجيا قبل التحامها بالمحطة الفضائية الدولية تعديل مدار الوحدة الفضائية الروسية “ناؤوكا”

أجرى الخبراء في المركز الروسي لإدارة الرحلات الفضائية تعديلين لمدار وحدة “ناؤوكا” الفضائية الروسية التي تزن 20 طنا وتستعد للالتحام بالمحطة الفضائية الدولية. وقال مدير عام مؤسسة “روس كوسموس” الفضائية الروسية ، دميتري روغوزين في تدوينته على “تلغرام” إن تعديل مدار الوحدة الفضائية الروسية نفذ بمرحلتين إحداهما الساعة 17.20.47 وثانيتهما الساعة 17.54.20 يوم 24 يوليو الجاري. وأوضح، دميتري روغوزين أن مدار الوحدة الفضائية يتناسب مع ما هو معيّن لها ليوم 24 يوليو الجاري. يذكر أن وحدة “ناؤوكا” الفضائية الروسية تم إطلاقها من مطار :”بايكونور” الفضائي الروسي إلى المحطة الفضائية الدولية يوم 21 يوليو الجاري لتلتحم يوم 29 الجاري بالمحطة الفضائية الدولية. وكانت وسائل الإعلام الروسية قد أفادت في وقت سابق بأن مدار الوحدة الفضائية قد تعدل مرتين قبل يوم 24 يوليو. وتخصص وحدة “ناؤوكا” لتحقيق البرنامج الروسي للتجارب العلمية ولتوسيع مساحة إقامة وعمل أفراد الطاقم الروسي في المحطة الفضائية الدولية.