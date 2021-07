طوكيو 2020: إسبانيا تنهي عقدة 21 عامًا من التهديف الأوليمبي

حقق منتخب إسبانيا الأوليمبي فوزه الأول في منافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو 2020 اليوم الأحد أمام أستراليا بهدف نظيف.

وسجّل ميكيل أويارزابال هدف اللقاء الوحيد قبل النهاية بتسع دقائق، إثر تمريرة من زميله ولاعب فريق ريال مدريد، ماركو أسينسيو.

منتخب إسبانيا رفع رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، التي تضم إلى جانبه أستراليا (3 نقاط) والأرجنتين (3) ومصر (1).

استهل الماتادور مشواره في أولمبياد طوكيو بالتعادل السلبي أمام مصر في الجولة الأولى، قبل أن يحقق اليوم فوزًا أمام أستراليا.

أويارزابال يفك العقدة الأولمبية لإسبانيا

الهدف الذي سجّله أويارزابال أمام أستراليا حمل في طياته رقمًا تاريخيًا بالنسبة للكرة الإسبانية على مستوى الدورات الأولمبية.

إذ صار هدف لاعب سوسيداد هو الأول لمنتخب إسبانيا في الأولمبياد منذ 21 عامًا، وبالتحديد منذ نهائي دورة سيدني 2000.

