طوكيو 2020: إسبانيا تنهي عقدة 21 عامًا من التهديف الأوليمبي

حقق منتخب إسبانيا الأوليمبي فوزه الأول في منافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو 2020 اليوم الأحد أمام أستراليا بهدف نظيف.

وسجّل ميكيل أويارزابال هدف اللقاء الوحيد قبل النهاية بتسع دقائق، إثر تمريرة من زميله ولاعب فريق ريال مدريد، ماركو أسينسيو.

منتخب إسبانيا رفع رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، التي تضم إلى جانبه أستراليا (3 نقاط) والأرجنتين (3) ومصر (1).

استهل الماتادور مشواره في أولمبياد طوكيو بالتعادل السلبي أمام مصر في الجولة الأولى، قبل أن يحقق اليوم فوزًا أمام أستراليا.

Spanyol akhirnya pecah telor melalui Mikel Oyarzabal setelah mendapat Assist cantik dari Asensio. FT: Spanyol benamkan Australia 0-1.#Tokyo2020 pic.twitter.com/FXNwddGFeJ — TXT DARI BOLA (@txtdaribola) July 25, 2021

أويارزابال يفك العقدة الأولمبية لإسبانيا

الهدف الذي سجّله أويارزابال أمام أستراليا حمل في طياته رقمًا تاريخيًا بالنسبة للكرة الإسبانية على مستوى الدورات الأولمبية.

إذ صار هدف لاعب سوسيداد هو الأول لمنتخب إسبانيا في الأولمبياد منذ 21 عامًا، وبالتحديد منذ نهائي دورة سيدني 2000.

FT SPAIN 🇪🇸 1-0 Australia 🇦🇺 Mikel Oyarzabal's glancing header gives Spain their first goal and first win at the Olympics since 2000. Spain top Group C with one group game left to play 💪 #LLL

🧡🇪🇸⚽️ pic.twitter.com/evQ6fjKMTt — La Liga Lowdown 🧡🇪🇸⚽️ (@LaLigaLowdown) July 25, 2021

آخر من سجّل لإسبانيا في الأولمبياد كان اللاعب غابري في النهائي أمام الكاميرون يوم 30 سبتمبر من العام المذكور.

حينها انتهت المباراة 2-2 ولجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح التي مالت إلى كفة الكاميرون بنتيجة 5-3 لتفوز بالذهب.

وفشل منتخب اللاورخا منذ ذلك التاريخ في زيارة شباك منافسيه بالألعاب الأولمبية، والفشل الأكبر كان في دورة لندن 2012.

إذ وقعت إسبانيا مع المغرب واليابان وهندوراس في مجموعة سهلة نظريًا، لكنها أنهزمت أمام هندوراس واليابان بنفس النتيجة 1-0 تواليًا ثم تعادلت مع المغرب 0-0 في المباراة الثالثة، اعتبر ذلك الفشل الأوليمبي الأكبر في تاريخ البلاد.

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