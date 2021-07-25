الرياضة

طوكيو 2020: إسبانيا تنهي عقدة 21 عامًا من التهديف الأوليمبي

محمد ابو الوفاaccess_time16 / ذو الحجة / 1442 هـ      25 يوليو 2021chat_bubble_outlineضف تعليق
طوكيو 2020: إسبانيا تنهي عقدة 21 عامًا من التهديف الأوليمبي

حقق منتخب إسبانيا الأوليمبي فوزه الأول في منافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو 2020 اليوم الأحد أمام أستراليا بهدف نظيف.

 

وسجّل ميكيل أويارزابال هدف اللقاء الوحيد قبل النهاية بتسع دقائق، إثر تمريرة من زميله ولاعب فريق ريال مدريد، ماركو أسينسيو.

 

منتخب إسبانيا رفع رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، التي تضم إلى جانبه أستراليا (3 نقاط) والأرجنتين (3) ومصر (1).

 

استهل الماتادور مشواره في أولمبياد طوكيو بالتعادل السلبي أمام مصر في الجولة الأولى، قبل أن يحقق اليوم فوزًا أمام أستراليا.

 

 

أويارزابال يفك العقدة الأولمبية لإسبانيا

 

الهدف الذي سجّله أويارزابال أمام أستراليا حمل في طياته رقمًا تاريخيًا بالنسبة للكرة الإسبانية على مستوى الدورات الأولمبية.

 

إذ صار هدف لاعب سوسيداد هو الأول لمنتخب إسبانيا في الأولمبياد منذ 21 عامًا، وبالتحديد منذ نهائي دورة سيدني 2000.

 

 

آخر من سجّل لإسبانيا في الأولمبياد كان اللاعب غابري في النهائي أمام الكاميرون يوم 30 سبتمبر من العام المذكور.

 

حينها انتهت المباراة 2-2 ولجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح التي مالت إلى كفة الكاميرون بنتيجة 5-3 لتفوز بالذهب.

 

 

وفشل منتخب اللاورخا منذ ذلك التاريخ في زيارة شباك منافسيه بالألعاب الأولمبية، والفشل الأكبر كان في دورة لندن 2012.

 

إذ وقعت إسبانيا مع المغرب واليابان وهندوراس في مجموعة سهلة نظريًا، لكنها أنهزمت أمام هندوراس واليابان بنفس النتيجة 1-0 تواليًا ثم تعادلت مع المغرب 0-0 في المباراة الثالثة، اعتبر ذلك الفشل الأوليمبي الأكبر في تاريخ البلاد.

 

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