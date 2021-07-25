اتهامات فساد جديدة بين أجنحة الحوثي

عدن – البلاد

بلغ الصراع أشده بين أجنحة مليشيا الحوثي الإرهابية، وعادت الاتهامات العلنية المتبادلة بين قيادات المليشيا حول فساد هائل ونهب أموال اليمنيين، الذين يعيشون مأساة إنسانية هي الأسوأ في العالم، بحسب تقارير أممية، إذ اتهم قيادي حوثي أحد قيادات الميليشيات بشراء فيلتين بلغت قيمتهما 6.200 ملايين دولار.

وقال عضو مجلس الانقلابيين سلطان السامعي، في تغريدة على “تويتر”، إن قياديا حوثياً اشترى مؤخرا فيلتين بـ6 ملايين دولار، مشيرا إلى أن هذا القيادي “كان حافي القدمين”، قبل اجتياح صنعاء في سبتمبر 2014، متسائلاً عن مصدر المبلغ الخيالي الذي اشتره به العقارين، في إشارة منه للفساد الحوثي ونهب أموال الشعب. وكشف السامعي عن تسخير قيادات الميليشيا الأموال العامة لشراء الولاءات والناشطين لمهاجمة وقمع المعارضين لممارساتهم وفسادهم، وأضاف “لا نعير الحملة التي مولها اللصوص الجدد بمبلغ 23 مليون ريال ضدنا من مال الشعب لأن نهايتهم ستكون السجون”، فيما علق القيادي الحوثي محمد المقالح على التهديدات التي يتعرض لها السامعي، من قيادات حوثية أخرى، معتبرا أن هذه الأساليب الترهيبية تعكس فساد رأس الجماعة، وقال المقالح: “عندما يخرج كبار القوم للدفاع عن فاسد يكون الرأس هو الفاسد لا الجسد”.

ويرى مراقبون أن تصاعد الاتهامات بالتخوين والعمالة بين قيادات وناشطي الميليشيات الحوثية على مواقع التواصل الاجتماعي، انعكاس حقيقي لحدة الصراعات الخفية بين الأجنحة التي تقود الميليشيات.

من جهتها، أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، رصد 85 خرقاً للهدنة الأممية ارتكبتها ميليشيات الحوثي في مناطق متفرقة جنوب الحديدة خلال الساعات الماضية، بينما نقل إعلام القوات المشتركة عن مصدر عسكري قوله، إن الخروقات شملت أعمالاً عدائية قامت بها الميليشيات ضد المدنيين تمثلت بقصف واستهداف منازلهم ومزارعهم بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. وأضاف أن الخروقات تركزت على المناطق الجبلية وحي الجروبة في مديرية التحيتا، ومدينة حيس والدريهمي والمناطق السكنية شرق مدينة الحديدة.

فيما أعلن المرصد الأورومتوسطي أن اليمن لا يحتمل المزيد من الأزمات في ظل استمرار أسوأ أزمة إنسانية في العالم. وقال إن أكثر من 100 ألف شخص في اليمن توفوا بسبب الأزمة الإنسانية خلال السنوات من 2015 وحتى العام الجاري.

ولفت إلى أن أكثر من 100 ألف شخص بينهم 2300 طفل فقدوا حياتهم، ونحو 20 مليوناً بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، و5 ملايين شخص منهم يواجه خطر المجاعة، بعد أن بات 8 من كل 10 أشخاص تحت خط الفقر، موضحا أن طفلا يمنيا يموت كل عشر دقائق بسبب أمراض يمكن الوقاية منها، فيما بات مليونا طفل خارج المدرسة مع استمرار الصراع المسلح الذي تسبب بنزوح 4 ملايين يمني من منازلهم.

وميدانيا، أعلن الجيش اليمني مقتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، خلال محاولات تسلل باتجاه مواقع للجيش في أطراف محافظة مأرب.

واستهدفت قوات الجيش مجاميع من الميليشيا التي حاولت التسلل في جبهات المشيريف وجبل مراد، ورحبة، مشيرة إلى أنها أجبرتها على الفرار بعد سقوط قتلى وجرحى في صفوفها، فيما قصفت مدفعية الجيش تعزيزات للميليشيا في مواقع متفرقة بجبهات صرواح، وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد.