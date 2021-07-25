أسعار النفط تحافظ على ارتفاعها

عواصم – وكالات

حافظت أسعار النفط على ارتفاعها لليوم الخامس بعد تراجع طفيف ، وأنهى خام برنت الجمعة مرتفعا 31 سنتا أو ما يعادل 0.4% إلى 74.10 دولار للبرميل بعد أن قفز 2.2% الخميس ، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط إلى 72.07 دولار.

وشهد النفط الخام ارتفاعاً هذا العام، حيث سمح طرح اللقاحات بإعادة فتح الاقتصادات وارتفاع معدلات الطلب ، مع استمرار تماسك قرارات مجموعة “أوبك بلس” ومواكبتها تحركات السوق العالمية ، حيث قررت المجموعة مؤخرا زيادة حصص إنتاج أعضائها من النفط 400 ألف برميل يوميا على أساس شهري بدءا من الشهر القادم أغسطس في ظل التعافي الاقتصادي العالمي ، وتعمل المجموعة على تقييم تطورات السوق وأداء الدول المشاركة في ديسمبر القادم.

وبحسب الاتفاق تم تعديل مستوى الأساس لإنتاج المملكة وروسيا إلى 11.5 مليون برميل يوميا لكل منهما بداية من مايو 2022 من 11 مليونا سابقا كما ترتفع حصة الإمارات إلى 3.5 مليون برميل يوميا، وتعديل حصص كل من العراق والكويت.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة أن الاتفاق جيد للغاية وحدث بفضل التفاهم والحوار بين كل الأطراف وسيتم إعادة المزيد من البراميل إلى السوق تدريجيا وأن الباب مفتوح لمزيد من التقييم والمراجعات للسوق.

وكان البيان الختامي للاجتماع الوزاري لـ”أوبك” و”أوبك بلس” قد أشار إلى تحسن الطلب مع تراجع مخزونات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، فيما توقع بنك باركليز أن تصل أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل خلال الأشهر المقبلة، على ضوء الاستجابة غير المرنة نسبيا لمعروض الدول غير الأعضاء في تحالف أوبك+”.