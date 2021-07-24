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26 ألف ذبيحة استقبلتها مسالخ أمانة جدة خلال أيام العيد

صحيفة البلادaccess_time15 / ذو الحجة / 1442 هـ      24 يوليو 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

استقبلت مسالخ أمانة محافظة جدة النظامية خلال أيام عيد الأضحى المبارك من العام الحالي 1442هـ، (26196) ذبيحة. تم ذبحها في ثلاثة مسالخ على مدى أربعة أيام متتالية، بمعدل بلغ نحو (550) ذبيحة في الساعة، وتوزعت المذبوحات وفق تقرير إدارة المسالخ بأمانة جدة على مسلخ جدة الرئيسي إذ استقبل (16527) أضاحي،. فيما بلغت الأضاحي في مسلخ سوق الأنعام المركزي (7295) أضحية، كما تم ذبح (2374) أضاحي في مسلخ السبيل.

وأوضح مدير إدارة المسالخ رائد المطيري أن عدد المذبوحات من الأغنام في أيام العيد بلغ (25476) ذبيحة،. ومن الأبقار (514) ذبيحة، في حين استقبلت المسالخ (206) رأساً من الإبل،. كما أسفر كشف الطب البيطري على المذبوحات عن إتلاف كلي لـ (9) ذبيحة غير صالحة للاستهلاك، وإتلاف جزئي من (59) ذبائح.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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