نائب أمير مكة يهنئ القيادة بمناسبة نجاح الحج

جدة : البلاد

رفع صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة نجاح حج هذا العام 1442هــ.

وأكد سموه أن هذا النجاح يأتي بفضل الله ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين لكل ما من شأنه التسهيل على ضيوف الرحمن، وتسخير جميع الإمكانات البشرية والمادية والتقنية، ليؤدوا ركن الإسلام الخامس في راحةٍ وأمنٍ واطمئنان.

وسأل سموه الله أن يجعل ما يقوم به خادم الحرمين الشريفين لخدمة الإسلام والمسلمين في ميزان أعماله وأن يعيد هذه المناسبة العظيمة على الأمتين العربية والإسلامية وقد تخطت جائحة كورونا وأن يتم على هذه البلاد أمنها وأمانها في ظل قيادتها الحكيمة.

كما رفع نائب أمير مكة التهنئة والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع, مؤكداً أن نجاح حج هذا العام 1442هـ في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم اجمع -ممثلة في جائحة كورونا- يعكس قدرة هذه البلاد على التعامل مع كل التغيرات بحِرفية واقتدار وتسخير التقنية لخدمة الحجيج، ودليل واضح على ماتتمتع به المملكة من قدرات وإمكانيات عظيمة.