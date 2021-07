مبابي يبدأ التمرّد ضد إدارة باريس سان جيرمان.. ماذا حدث؟

رفض كيليان مبابي تجديد عقده مع باريس سان جيرمان بشكل نهائي، وسيرحل بنهاية الموسم الجاري، طبقًا لتقرير من يومية “ليكيب” الفرنسية.

وقالت اليومية ذائعة الصيت في فرنسا إن مبابي (22 عامًا) التقى مع مدربه ماوريسيو بوتشيتينو صبيحة اليوم ونقل إليه اللاعب رغبته في الرحيل.

عقد مبابي مع النادي الباريسي ينتهي صيفية 2022 ما يسمح له بالتوقيع لأي نادٍ في نافذة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل مجّانًا.

🚨Kylian Mbappé has officially told PSG he will NOT renew his contract. He wants to join Real Madrid.

[@jfelixdiaz] pic.twitter.com/7RDUdCJo5m

— KMbappeTeam. (@KMbappeTeam) July 24, 2021