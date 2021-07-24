الرياضة

مبابي يبدأ التمرّد ضد إدارة باريس سان جيرمان.. ماذا حدث؟

محمد ابو الوفاaccess_time15 / ذو الحجة / 1442 هـ      24 يوليو 2021chat_bubble_outlineضف تعليق
مبابي - أغلى 10 لاعبين

رفض كيليان مبابي تجديد عقده مع باريس سان جيرمان بشكل نهائي، وسيرحل بنهاية الموسم الجاري، طبقًا لتقرير من يومية “ليكيب” الفرنسية.

 

وقالت اليومية ذائعة الصيت في فرنسا إن مبابي (22 عامًا) التقى مع مدربه ماوريسيو بوتشيتينو صبيحة اليوم ونقل إليه اللاعب رغبته في الرحيل.

 

عقد مبابي مع النادي الباريسي ينتهي صيفية 2022 ما يسمح له بالتوقيع لأي نادٍ في نافذة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل مجّانًا.

 

 

رئيس باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، أكّد في تصريحاته صحفية قبل أسابيع أن مبابي لن يغادر النادي مجانًا وسيقوم بتجديد عقده.

 

لكن يبدو أن حلم الانتقال إلى ريال مدريد لا يزال يراود مبابي الذي قد يلعب موسمه الأخير في أروقة النادي.

 

انتقل مبابي إلى باريس  صيفية 2017 قادمًا من موناكو برسم مالي قدره 145 مليون يورو، وسجّل بقميصه 132 هدفًا من 171 مباراة.

 

 

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