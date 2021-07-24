مبابي يبدأ التمرّد ضد إدارة باريس سان جيرمان.. ماذا حدث؟

رفض كيليان مبابي تجديد عقده مع باريس سان جيرمان بشكل نهائي، وسيرحل بنهاية الموسم الجاري، طبقًا لتقرير من يومية “ليكيب” الفرنسية.

وقالت اليومية ذائعة الصيت في فرنسا إن مبابي (22 عامًا) التقى مع مدربه ماوريسيو بوتشيتينو صبيحة اليوم ونقل إليه اللاعب رغبته في الرحيل.

عقد مبابي مع النادي الباريسي ينتهي صيفية 2022 ما يسمح له بالتوقيع لأي نادٍ في نافذة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل مجّانًا.

🚨Kylian Mbappé has officially told PSG he will NOT renew his contract. He wants to join Real Madrid.

[@jfelixdiaz] pic.twitter.com/7RDUdCJo5m — KMbappeTeam. (@KMbappeTeam) July 24, 2021

رئيس باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، أكّد في تصريحاته صحفية قبل أسابيع أن مبابي لن يغادر النادي مجانًا وسيقوم بتجديد عقده.

لكن يبدو أن حلم الانتقال إلى ريال مدريد لا يزال يراود مبابي الذي قد يلعب موسمه الأخير في أروقة النادي.

انتقل مبابي إلى باريس صيفية 2017 قادمًا من موناكو برسم مالي قدره 145 مليون يورو، وسجّل بقميصه 132 هدفًا من 171 مباراة.

Kylian Mbappé is 22 today! 🥳 Paris record = 🤯

👕 140 games

⚽️ 103 goals

🅰️ 59 assists #UCL pic.twitter.com/mQFNvSIEfJ — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 20, 2020

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