فواز القرني ينتقل إلى الشباب

‫جدة- محمد بن نافع

تأكيدا لما نشرته صحيفة” البلاد” مؤخرا. توصلت إدارتا ناديي الاتحاد والشباب. لاتفاق يقضي بانتقال الحارس فواز القرني. لنادي الشباب بعد اتفاق الناديين على كافة التفاصيل. المفاوضات أخذت في بدايتها بعض المنحنيات والاختلافات. بين الاتحاد والشباب. قبل أن يتوصلا لصيغة واتفاق نهائي لانتقال فواز القرني لليث الشبابي.

الجدير ذكره. أن فواز القرني أبدى رغبته في اللعب للمنتخب الوطني السعودي. من خلال إيجاد فرصة له للمشاركة بشكل مستمر. وهذا ما لا يتوفر في نادي الاتحاد حاليا. في ظل وجود الحارس الأساسي البرازيلي المتألق غروهي.