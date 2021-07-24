الرياضة

تأكيدا لما نشرته" البلاد"

فواز القرني ينتقل إلى الشباب

صحيفة البلادaccess_time15 / ذو الحجة / 1442 هـ      24 يوليو 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

‫جدة- محمد بن نافع
تأكيدا لما نشرته صحيفة” البلاد” مؤخرا. توصلت إدارتا ناديي الاتحاد والشباب. لاتفاق يقضي بانتقال الحارس فواز القرني. لنادي الشباب بعد اتفاق الناديين على كافة التفاصيل. المفاوضات أخذت في بدايتها بعض المنحنيات والاختلافات. بين الاتحاد والشباب. قبل أن يتوصلا لصيغة واتفاق نهائي لانتقال فواز القرني لليث الشبابي.

الجدير ذكره. أن فواز القرني أبدى رغبته في اللعب للمنتخب الوطني السعودي. من خلال إيجاد فرصة له للمشاركة بشكل مستمر. وهذا ما لا يتوفر في نادي الاتحاد حاليا. في ظل وجود الحارس الأساسي البرازيلي المتألق غروهي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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