رسميا… الشباب يوقع مع فواز القرني 3 مواسم

جدة- البلاد
أعلن نادي الشباب رسميا أن النادي وقع اليوم السبت. عقدا احترافيا مع حارس المرمى فواز القرني. لمدة 3 مواسم قادما من صفوف فريق الاتحاد.
وأكدت مصادر خاصة. أن فواز القرني وقع مخالصة مالية لنادي الاتحاد. وبذلك يكون انتقاله للفريق العاصمي بصفة نهائية. وكان فواز القرني قد تدرج في الفئات السنية. بنادي الاتحاد قبل استدعائه للفريق الأول. وهو في عمر الـ 19 عاما في 2011، ليبدأ بعدها بين المشاركة أساسيا واحتياطيا. في المواسم اللاحقة؛. حتى اعتمد الاتحاد على الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي. وحقق القرني برفقة الاتحاد بطولات كأس ولي العهد 2016. وكأس الملك 2013 و2018.
وكان نادي الشباب قد تعاقد مع الحارس حسين شيعان. والمهاجم مهند عسيري، بالإضافة إلى عبدالله الجوعي ونادر الشراري. فيما أعار الأرجنتيني غوانكا إلى العين الإماراتي بعد تجديد عقده.