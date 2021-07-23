المحليات

مدير عام الجوازات يزور المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) بمكة المكرمة

صحيفة البلادaccess_time14 / ذو الحجة / 1442 هـ      23 يوليو 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

مكة المكرمة : واس

قام معالي مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى بزيارة المركز الوطني للعمليات الأمنية ( 911 ). بمنطقة مكة المكرمة، حيث التقى قائد المركز الوطني للعمليات الأمنية العميد وليد بن سليمان الطويان.

وأطلع الفريق اليحيى على أقسام المركز المختصة باستقبال البلاغات وكيفية التعامل معها وترحيلها للجهات ذات العلاقة بدقة وجودة عالية بعدة لغات مختلفة وآلية التعامل مع جميع الاتصالات المختلفة الواردة على مدار الساعة ومعالجتها في وقت قياسي.

وثمن معالي الفريق اليحيى الجهود المبذولة من قبل العاملين في المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)،. مشيداً بالإمكانيات المتاحة التي من شأنها المساهمة في تطور العمل بما يواكب التطلعات وفق الإجراءات الاحترازية، مقدماً شكره وتقديره لجميع العاملين.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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