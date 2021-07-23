المحليات

ضبط 10 مخالفين حاولوا دخول المسجد الحرام وساحاته

صحيفة البلادaccess_time14 / ذو الحجة / 1442 هـ      23 يوليو 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

مكة المكرمة – البلاد

أكد المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج العميد سامي الشويرخ، بأنه تم ضبط (10). مخالفين حاولو دخول المسجد الحرام وساحاته في مخالفه لتنظيم وتعليمات الحج. التي تنص على وجوب الحصول على تصريح دخول المشاعر المقدسة وساحات الحرم لموسم حج هذا العام 1442هـ ،. وتم اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وذلك بتطبيق الغرامة المالية المقررة عن مخالفة كل منهم، المحددة بمبلغ (10,000) ريال.
وأهاب العميد الشويرخ بالمواطنين والمقيمين كافة الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام، مؤكدًا في الوقت ذاته أن رجال الأمن سيطبقون الأنظمة بحق كل من يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) دون تصريح، حتى نهاية اليوم الـ 13 من ذي الحجة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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