ضبط رئيس السلفادور السابق في تحقيق فساد

البلاد : وكالات

ذكر مكتب النائب العام في السلفادور إنه أمر بالقبض على الرئيس السابق سانشيز سيرين وتسعة من كبار المسؤولين في حكومة سابقة في إطار تحقيق في غسل أموال وفساد.

وقال المكتب إن سيرين خارج البلاد، لكن تم اعتقال خمسة من كبار أعضاء حكومة الرئيس السابق موريسيو فونيس التي تولت السلطة من 2009 حتى 2014. وكان سيرين نائباً للرئيس وقتئذ ثم أصبح رئيساً في الفترة التالية.

وأعلن مكتب النائب العام أن سيرين ومسؤولين آخرين، منهم وزراء صحة ومالية وعمل وزراعة وبيئة سابقون مطلوبون. في اتهامات غسل أموال واختلاس وكسب غير مشروع بعد تحويلهم أرصدة غير مصرح بها.

وقال النائب العام رودولفو ديلغادو في مؤتمر صحافي إنه سيطلب مساعدة دولية لتحديد مكان سيرين.

وأضاف “أصدرنا أوامر الضبط وفي وقت لاحق سنطلب نشرة حمراء من الإنتربول لتفعيل آليات البحث عن سلفادور سانشيز سيرين”.