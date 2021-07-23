بوتشيتينو يجدد تعاقده مع باريس سان جيرمان حتّى 2023

أبرم المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو (49 عامًا) عقدًا جديدًا اليوم الجمعة مع فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي.

وسيستمر بوتشيتينو في رئاسة الجهاز الفني للنادي الباريسي حتّى صيفية 2023، بعد أن مدد عقده لمدة موسم واحد.

المدرب السابق لإسبانيول وتوتنهام هوتسبير، كان قد وفد إلى باريس في شهر يناير الماضي خلفًا للألماني توماس توخيل.

وحصد بوتشيتينو بطولتين مع باريس سان جيرمان في ظرف أشهر وجيزة، وهما كأس فرنسا وكأس السوبر المحلي الفرنسي.

بينما خرج من نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد أن حقق نتائج مبهرة أمام برشلونة (4-1) وأمام بايرن ميونيخ (3-2).

على مستوى الدوري المحلي حلّ باريس ثانيًا في اللائحة خلف ليل الذي أنهى هيمنة الباريسيين طيلة السنوات الـ3 الماضية.

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