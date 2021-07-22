حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات في ثاني أيام التشريق

منى : البلاد
بدأ حجاج بيت الله الحرام اليوم ثاني أيام التشريق، رمي الجمرات الثلاث، تحفهم عناية الله ورعايته، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة، وسط تنظيم دقيق وإجراءات احترازية عالية، وتحقيق التباعد المكاني بين الحجيج، حفاظًا على سلامتهم وسلامة الكوادر المشاركة في خدمتهم.
#صور 📸
حجاج بيت الله الحرام يبدؤون رمي الجمرات ثاني أيام التشريقhttps://t.co/oj04euGMVk#بسلام_آمنين #الحج pic.twitter.com/3UidSc1s2C
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) July 22, 2021
وبعد الانتهاء من الرمي في مشعر منى يتوجه ضيوف الرحمن من المتعجلين إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع.
🎥 ضيوف الرحمن يواصلون رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق https://t.co/oj04euGMVk#بسلام_آمنين #الحج pic.twitter.com/eoTsFouoms
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) July 22, 2021