الرياضة

في أولى جولات كرة القدم بأولمبياد طوكيو

المنتخب البرازيلي يصطدم الألمان وأستراليا تفاجئ الأرجنتين

صحيفة البلادaccess_time13 / ذو الحجة / 1442 هـ      22 يوليو 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- البلاد

عبر منتخب البرازيل الأولمبي نظيره ألمانيا بفوز شاق قوامه 4-2. في باكورة مباريات المنتخبين في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حالياً في طوكيو.

وعقب الاستراحة. قلص ناديم أميري الفارق بهدف لألمانيا في الدقيقة 57، قبل يأن يُطرد زميله ساس كيشاريفيتش في الدقيقة 63 للإنذار الثاني. ورغم ذلك دون راجنار أتشي الهدف الثاني في الدقيقة 84، ليرد البديل باولينيو بهدف رائع في الوقت المبدد.
وبذلك تتصدر البرازيل المجموعة الرابعة بعد أول جولة. بفارق الأهداف عن كوت ديفوار التي تغلبت على المنتخب الأولمبي السعودي اليوم الخميس أيضاً، بهدفين لهدف.

فرنسا تخسر برباعية

وفي المجموعة الأولى تجرعت فرنسا الخسارة برباعية لهدف. أمام المكسيك، وفي نفس المجموعة فازت اليابان على جنوب أفريقيا بهدف يتيم من توقيع تاكيفوسا كوبو، نجم ريال مدريد.

وفي المجموعة الثانية فازت رومانيا على هندوراس بهدف دون رد، وهي نفس النتيجة التي خسرت بها كوريا الجنوبية أمام نيوزيلندا.

                                                       

الكانجرو  يتخطى التانغو

وفي المجموعة الثالثة خسر منتخب التانغو الأرجنتيني من أستراليا بهدفين دون رد، بينما تعادلت إسبانيا بلا أهداف مع مصر.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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