المنتخب البرازيلي يصطدم الألمان وأستراليا تفاجئ الأرجنتين

جدة- البلاد

عبر منتخب البرازيل الأولمبي نظيره ألمانيا بفوز شاق قوامه 4-2. في باكورة مباريات المنتخبين في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حالياً في طوكيو.

منتخب البرازيل الأولمبي مشواره في أولمبياد طوكيو 2021 بالفوز على كتيبة الماكينات الألمانية بصعوبة بعد شوط أول مثير كان يمكن أن يتحول لحفلة أهداف. وكان ريتشارلسون هو من وقع على ثلاثية البرازيل ليسجل هاتريك شخصيا. حيث زار شباك الألمان في الدقائق 7، 22، و30، قبل أن يهدر زميله ماتيوس كونيا ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع. حيث افتتحمشواره في أولمبياد طوكيو 2021 بالفوز على كتيبة الماكينات الألمانية بصعوبة بعد شوط أول مثير كان يمكن أن يتحول لحفلة أهداف. وكان ريتشارلسون هو من وقع على ثلاثية البرازيل ليسجل هاتريك شخصيا. حيث زار شباك الألمان في الدقائق 7، 22، و30، قبل أن يهدر زميله ماتيوس كونيا ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع. وعقب الاستراحة. قلص ناديم أميري الفارق بهدف لألمانيا في الدقيقة 57، قبل يأن يُطرد زميله ساس كيشاريفيتش في الدقيقة 63 للإنذار الثاني. ورغم ذلك دون راجنار أتشي الهدف الثاني في الدقيقة 84، ليرد البديل باولينيو بهدف رائع في الوقت المبدد.

وبذلك تتصدر البرازيل المجموعة الرابعة بعد أول جولة. بفارق الأهداف عن كوت ديفوار التي تغلبت على المنتخب الأولمبي السعودي اليوم الخميس أيضاً، بهدفين لهدف.

فرنسا تخسر برباعية

وفي المجموعة الأولى تجرعت فرنسا الخسارة برباعية لهدف. أمام المكسيك، وفي نفس المجموعة فازت اليابان على جنوب أفريقيا بهدف يتيم من توقيع تاكيفوسا كوبو، نجم ريال مدريد.

وفي المجموعة الثانية فازت رومانيا على هندوراس بهدف دون رد، وهي نفس النتيجة التي خسرت بها كوريا الجنوبية أمام نيوزيلندا.

الكانجرو يتخطى التانغو

وفي المجموعة الثالثة خسر منتخب التانغو الأرجنتيني من أستراليا بهدفين دون رد، بينما تعادلت إسبانيا بلا أهداف مع مصر.