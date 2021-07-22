المحليات

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 3 مساجد بعد تعقيمها في منطقتين

صحيفة البلادaccess_time13 / ذو الحجة / 1442 هـ      22 يوليو 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 3 مساجد اليوم، بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في منطقتين، بعد ثبوت 3 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين،. ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 166 يوماً 1878 مسجداً.

وأوضحت أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها هي مسجدين في منطقة الرياض. ومسجد واحد في المنطقة الشرقية.

وبينت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين،. بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد، داعية المصلين إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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