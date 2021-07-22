الرياضة

في منافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو

الأخضر الأولمبي يتعثر أمام ساحل العاج

صحيفة البلادaccess_time13 / ذو الحجة / 1442 هـ      22 يوليو 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- البلاد

تعثر الأخضر الأولمبي بهدفين مقابل هدف أمام نظيره منتخب ساحل العاج. اليوم على ستاد نيسان بمدينة يوكوهاما في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة. بدورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

سجل للأخضر الأولمبي سالم الدوسري. الذي دون  اسمه في تاريخ الدورات الأولمبية. بتسجيله الهدف السعودي الأولمبي الأول في التاريخ.

                                                             

فيما أحرز هدفي ساحل العاج عبدالإله المالكي بالخطأ في مرماه. وفرانك كيسي في الدقيقة 66.

 وكان منتخبنا الوطني قد وقع بمجموعةٍ قوية. في مشاركته الأولمبية الثالثة. إذ تضم المجموعة منتخبات ألمانيا والبرازيل وساحل العاج.

وسيلعب المنتخب السعودي مواجهته الثانية. يوم الأحد المقبل أمام المنتخب الألماني. على أن يختتم دور المجموعات يوم الأربعاء المقبل. بمواجهة منتخب البرازيل.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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