الأخضر الأولمبي يتعثر أمام ساحل العاج

جدة- البلاد
تعثر الأخضر الأولمبي بهدفين مقابل هدف أمام نظيره منتخب ساحل العاج. اليوم على ستاد نيسان بمدينة يوكوهاما في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة. بدورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.
سجل للأخضر الأولمبي سالم الدوسري. الذي دون اسمه في تاريخ الدورات الأولمبية. بتسجيله الهدف السعودي الأولمبي الأول في التاريخ.
فيما أحرز هدفي ساحل العاج عبدالإله المالكي بالخطأ في مرماه. وفرانك كيسي في الدقيقة 66.
وكان منتخبنا الوطني قد وقع بمجموعةٍ قوية. في مشاركته الأولمبية الثالثة. إذ تضم المجموعة منتخبات ألمانيا والبرازيل وساحل العاج.
وسيلعب المنتخب السعودي مواجهته الثانية. يوم الأحد المقبل أمام المنتخب الألماني. على أن يختتم دور المجموعات يوم الأربعاء المقبل. بمواجهة منتخب البرازيل.