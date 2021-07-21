الإقتصاد 1066 مصنعاً للحلويات والشوكولاتة في المملكة

الرياض : البلاد كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن وصول حجم الاستثمار في صناعة الحلويات والشوكولاتة في المملكة إلى 35 مليون ريال، تم ضخها في 1066 مصنعاً، حتى منتصف يوليو الجاري. وأوضح تقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أن الاستثمار في مصانع الحلويات والشوكولاته يشكًل 1.38 % من إجمالي الاستثمارات في كافة المصانع السعودية، مشيراً إلى أن الاستثمارات الاجنبية في نشاط صناعة الحلويات بلغ 3 % من إجمالي الاستثمارات، فيما بلغت نسبة المستثمرين السعوديين في القطاع 92 %، و 5 % توزعت بين رؤوس أموال مشتركة. وبيّن التقرير أن منطقة الرياض استحوذت على النصيب الأعلى من عدد المصانع بـ 377 مصنعاً تمثّل 35 % من إجمالي عدد المصانع، تلتها مكة المكرمة بنحو 294 مصنعاً، فيما بلغ عدد مصانع الحلويات والشوكولاتة 133 مصنعاً في منطقة القصيم، فيما بلغت نسبة المصانع الكبيرة العاملة في نشاط الحلويات والشوكولاتة 50 %، في حين بلغت حصة المنشآت الصغيرة 36 %. وبحسب نوعية المنتجات النهائية، جاءت مصانع معمول التمر في المرتبة الأولى بـ 81 مصنعاً، ثم مصانع الشوكولاتة بـ 43 مصنعاً، وحلّت مصانع الكيك ثالثة بـ 38 مصنعاً. ولفت التقرير إلى أن توزيع المصانع بحسب حجم الاستثمار، جاءت فيه مصانع الجاتوه والبيتيفور والكعك أولاً بـ 235 مصنعاً باستثمارات تصل إلى 11.9 مليون ريال، ثم مصانع البقلاوة والكنافة والمعمول بـ 430 مصنعاً، يبلغ حجم استثمارها 9.2 مليون ريال، وحلّت مصانع الكاكاو على شكل كتل أو معجون ثالثة بـ 134 مصنعاً وصل حجم استثمارها 5.6 مليون ريال، يليها مصانع الحلويات السكرية التي بلغ عددها 123 مصنعاً باستثمار يفوق 3.3 مليون ريال، وبلغ عدد مصانع الشوكولاتة البيضاء 73 مصنعاً باجمالي استثمارات يزيد على 3.2 مليون ريال.