“رابطة المحترفين” تمنح شركة الرياضة السعودية‬ الحقوق الفضائية والرقمية للدوري

الرياض – هاني البشر

تُعلن رابطة الدوري السعودي للمحترفين. أنه قد تم. وبشكل رسمي، منح شركة الرياضة السعودية الحقوق الفضائية والرقمية. لمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي المقبل 2021-2022م. ولمدة موسم رياضي واحد.

وستقوم الشركة بموجب هذه الاتفاقية. بإدارة المحتوى التلفزيوني الخاص. بمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ونقل المباريات فضائياً ورقمياً للموسم الرياضي المقبل 2021-2022م. وفق ما يطمح له محبو كرة القدم السعودية. من داخل وخارج المملكة.

من جانب آخر. فإن رابطة الدوري السعودي للمحترفين. بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم. ورغبة في تطوير جوانب النقل التلفزيوني للمسابقات السعودية في السنوات المقبلة. فإنه سيتم خلال الفترة المقبلة طرح كراسة خاصة بحقوق النقل التلفزيوني لمسابقات كرة القدم المحلية. ابتداء من الموسم ما بعد المقبل 2022-2023م. أمام القنوات الفضائية الراغبة في ذلك.

حيث تأتي هذه الخطوة رغبة من الرابطة والاتحاد. في توفير منصة إعلامي. تقوم بمهمة النقل التلفزيوني بالصورة. التي تليق بالسمعة التي تمتلكها كرة القدم السعودية. محليا وإقليميا ودوليا. بالشكل الذي يتطلع له الجمهور الرياضي الكريم. إلى جانب تنويع مصادر دخل الأندية المعنية. وتعزيز إيراداتها من النقل التلفزيوني. للوصول إلى مستقبل أكثر تطوراً وتميزاً في عالم النقل الفضائي. تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج جودة الحياة.