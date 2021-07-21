باوك اليوناني يطلب التعاقد مع جيوفينكو

جدة- البلاد
أكدت ميديا رومانية أن نادي باوك اليوناني. طلب التعاقد مع الإيطالي سيباستيان جيوفينكو لاعب الهلال. ويمتلك جيوفينكو عدة عروض من أجل الرحيل عن الهلال. خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأوضحت الميديا الرومانية أن العرض المقدم من نادي باوك اليوناني يعتبر الأبرز. حيث يرغب النادي في شراء مدة الـ 9 أشهر المتبقية في عقد جيوفينكو مع الفريق الهلالي.
وذكرت أن مفاوضات النادي اليوناني مع جيوفينكو تأتي بتوصية من المدرب الروماني رازفان لوشيسكو. الذي سبق أن أشرف على تدريب اللاعب، حينما كان مدربًا للهلال.
ويرغب رازفان لوشيسكو في الحصول على خدمات الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، خلال الميركاتو الجاري. حيث كان واحدًا من أهم الأسلحة التي اعتمد عليها عندما كان مدربًا للهلال. وساهم في تتويج الزعيم بدوري أبطال آسيا.