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باكستان تحظر “تيك توك”

صحيفة البلادaccess_time12 / ذو الحجة / 1442 هـ      21 يوليو 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : وكالات

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات الباكستانية اليوم الأربعاء حظر تطبيق تيك توك، وذلك للمرة الثالثة خلال أقل من عام.

وقالت هيئة الاتصالات الباكستانية في بيان إن منصة مشاركة مقاطع الفيديو المملوكة للصين لم تنفذ أمر سابق لتصفية المحتوى “غير الأخلاقي والفاحش” وإزالة المحتوى غير اللائق.

وقالت الهيئة إنها نبهت تيك توك لتصفية مثل هذا المحتوى، لكن التطبيق لم يلتزم بالتعليمات.

وحظرت باكستان التطبيق لأول مرة العام الماضي امتثالا لأمر محكمة صدر استجابة لشكاوى عامة. بسبب ما وصف بأنه ابتذال على التطبيق،. وتم رفع الحظر في وقت لاحق بعد تدخل دبلوماسي من الحكومة الصينية وتأكيد من المنصة لتصفية محتواها.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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