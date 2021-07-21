باكستان تحظر “تيك توك”

البلاد : وكالات

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات الباكستانية اليوم الأربعاء حظر تطبيق تيك توك، وذلك للمرة الثالثة خلال أقل من عام.

وقالت هيئة الاتصالات الباكستانية في بيان إن منصة مشاركة مقاطع الفيديو المملوكة للصين لم تنفذ أمر سابق لتصفية المحتوى “غير الأخلاقي والفاحش” وإزالة المحتوى غير اللائق.

وقالت الهيئة إنها نبهت تيك توك لتصفية مثل هذا المحتوى، لكن التطبيق لم يلتزم بالتعليمات.

وحظرت باكستان التطبيق لأول مرة العام الماضي امتثالا لأمر محكمة صدر استجابة لشكاوى عامة. بسبب ما وصف بأنه ابتذال على التطبيق،. وتم رفع الحظر في وقت لاحق بعد تدخل دبلوماسي من الحكومة الصينية وتأكيد من المنصة لتصفية محتواها.