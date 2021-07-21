الرياضة

البريكان بديلا لـ” العمار” في الأخضر الأولمبي

صحيفة البلادaccess_time12 / ذو الحجة / 1442 هـ      21 يوليو 2021chat_bubble_outlineضف تعليق
@SaudiNT
جدة- البلاد
قرر سعد الشهري المدير الفني للأخضر الأولمبي. استبدال اللاعب الشباب تركي العمار باللاعب فراس البريكان. بعد تعرض العمار للإصابة. وأعلن حساب المنتخب السعودي على تويتر. أن الشهري قرر استبدال العمار بمهاجم نادي الفتح فراس البريكان. بعد التنسيق مع الجهاز الطبي للمنتخب الوطني.
                                                                           
وسينضم فراس البريكان. إلى بعثة الأخضر الأولمبي السعودي في طوكيو خلال الساعات القادمة. بدلًا من تركي العمار المُصاب.
ويستهل المنتخب السعودي مبارياته في الأولمبياد. بمواجهة كوت ديفوار يوم غدٍ الخميس. في الجولة الأولى من دور المجموعات.
ويخوض الأخضر الأولمبي. منافسات دورة الألعاب الأولمبية ضمن المجموعة الرابعة. التي تضم البرازيل وألمانيا وساحل العاج.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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