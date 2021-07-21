اتحاد القدم يمنح شركة الرياضة السعودية الحقوق الفضائية والرقمية لكأس الملك والسوبر

الرياض – هاني البشر

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم. اليوم الأربعاء، منح شركة الرياضة السعودية الحقوق الفضائية والرقمية. لمسابقتي كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي. اعتبارًا من الموسم الرياضي المقبل 2021-2022. لمدة موسم رياضي واحد.

وستتولى الشركة بموجب هذه الاتفاقية. إدارة المحتوى التلفزيوني الخاص بمنافسات كرة القدم المحلية المذكورة أعلاه. ونقل المباريات فضائيًا ورقميًا للموسم الرياضي المقبل. 2021-2022. وفق ما يطمح له محبو كرة القدم السعودية من داخل وخارج المملكة.

كما تقرر أن يطرح الاتحاد السعودي لكرة القدم. بالتعاون مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين خلال الفترة المقبلة. كراسة النقل التلفزيوني لكافة مسابقات كرة القدم المحلية. ابتداء من الموسم ما بعد المقبل 2022-2023. أمام القنوات الفضائية. وذلك ضمن جهود الاتحاد والرابطة. في تطوير جوانب النقل التلفزيوني للمسابقات السعودية. في السنوات المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة. رغبة من الاتحاد والرابطة في توفير منصة إعلامية. تقوم بمهمة النقل التلفزيوني بالصورة التي تليق بالسمعة التي تمتلكها كرة القدم السعودية محليًا وإقليميًا ودوليًا. وبالشكل الذي يتطلع له الجمهور الرياضي الكريم. إلى جانب تنويع مصادر دخل الأندية المعنية. وتعزيز إيراداتها من النقل التلفزيوني. للوصول إلى مستقبل أكثر تطورًا وتميزًا في عالم النقل الفضائي. تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030. وبرنامج جودة الحياة.