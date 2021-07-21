الرياضة

إدارة النصر تحسم التعاقد مع الأرجنتيني راميرو فونيس

صحيفة البلادaccess_time12 / ذو الحجة / 1442 هـ      21 يوليو 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- البلاد
نجحت إدارة النصر في التوصل إلى اتفاق مع مدافع فريق فياريال الإسباني. اللاعب الأرجنتيني راميرو فونيس لضمه بداية من الموسم الرياضي الجديد. ويتبقى فقط وضع الرتوش الأخيرة قبل التوقيع الأخير والإعلان عن الصفقة بشكل رسمي. يذكر أنّ إدارة النصر. قد حاولت التعاقد مع مدافع فريق ريال بيتيس الإسباني سيدني. إلّا أنّ المفاوضات لم تتم. نظرًا لتمسك الفريق الإسباني باللاعب.
كما دخلت الإدارة في مفاوضات مكثفة. مع مدافع بوكا جونيورز الأرجنتيني ليساندرو لوبيز. وحتى هذه اللحظة لا تزال المفاوضات جارية بين الطرفين.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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