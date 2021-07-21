إدارة النصر تحسم التعاقد مع الأرجنتيني راميرو فونيس

جدة- البلاد

نجحت إدارة النصر في التوصل إلى اتفاق مع مدافع فريق فياريال الإسباني. اللاعب الأرجنتيني راميرو فونيس لضمه بداية من الموسم الرياضي الجديد. ويتبقى فقط وضع الرتوش الأخيرة قبل التوقيع الأخير والإعلان عن الصفقة بشكل رسمي. يذكر أنّ إدارة النصر. قد حاولت التعاقد مع مدافع فريق ريال بيتيس الإسباني سيدني. إلّا أنّ المفاوضات لم تتم. نظرًا لتمسك الفريق الإسباني باللاعب.

كما دخلت الإدارة في مفاوضات مكثفة. مع مدافع بوكا جونيورز الأرجنتيني ليساندرو لوبيز. وحتى هذه اللحظة لا تزال المفاوضات جارية بين الطرفين.