أمانة جدة تؤكد صدور عشرات التراخيص المؤقتة لمسالخ متعددة بمواقع مختلفة

جدة – عبدالهادي المالكي

ثمنت أمانة محافظة جدة على لسان مدير العلاقات العامة والنشر محمد البقمي، الدور المهني الصحفي الذي تطلع به البلاد، مشيرا في رده على التقرير الذي نشرته تحت عنوان “عمالة سائبة تختطف عملاء مسلخ جدة” إلى أن ان تكدس عملاء مسلخ جدة الرئيسي في اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك ناجم عن رغبة شبه جماعية بالتوجه إلى هذا المكان من قبل الكثيرين.

وأكد البقمي أن الأمانة أعلنت سلفا عن بدائل لمراكز تؤدي نفس الخدمة بذات الكفاءة في مواقع مختلفة، بعد فتح باب التصاريح المؤقتة لضبط عملية ذبح وسلخ الأضاحي، محذرا من مخاطر الذبح خارج المسالخ المصرحة لوجود أطباء بيطريين مهمتهم الحماية والسلامة.

ونوه البقمي إلى أن أمانة محافظة جدة باشرت في وقت سابق استقبال طلبات تصاريح الذبح المؤقت داخل المطابخ المرخصة خلال أيام عيد الأضحى المبارك إلكترونيًا عبر بوابة الخدمات الرقمية من خلال خدمة النفاذ الموحد على الرابط التالي: https://services.jeddah.gov.sa/Customers/(S(3zcvxlzr0uhynyswds2dbh30))/eservices.aspx، وحددت آخر موعد لاستقبال الطلبات في الـ 10 من ذي الحجة 1442هـ.

وقال إن الأمانة تهدف من هذا التنظيم إلى التخفيف على السكان بتوفير خيارات متعددة لأماكن الذبح خلال فترة العيد في المواقع النظامية التي تخضع للإشراف والرقابة، في حين تتيح التصاريح السماح للمطابخ المرخصة بالذبح المؤقت خلال أيام: (10 – 11 – 12 – 13) من عيد الأضحى المبارك وفق عدد من الاشتراطات اللازم توفرها ومن أبرزها أن تكون رخصة المطبخ سارية المفعول، وتوفير طبيب بيطري مؤهل للكشف على المذبوحات، واستيفاء جميع الاشتراطات الصحية الخاصة بالمطابخ والعاملين بها وفق الضوابط واللوائح الخاصة، وتوفير مكان مناسب يحقق الاشتراطات الصحية لذبح المواشي وسلخها مرتبط بشبكة تصريف، إلى جانب النظافة الدائمة وغير ذلك من الاشتراطات المعتمدة.

ولفت إلى أن الأمانة أهابت بالمواطنين والمقيمين تجنب مواقع الذبح العشوائي والاعتماد على المسالخ النظامية والمطابخ المرخص لها بالذبح خلال الفترة المحددة لضمان التأكد من سلامة الأضاحي وخلوها من الأمراض أو الملوثات التي قد تنتج عن المواقع غير المستوفية للاشتراطات الصحية، داعيةً إلى الإبلاغ عن مخالفات الذبح في المطابخ أو غيرها عبر هاتف البلاغات “940” أو من خلال تطبيق بلدي على الأجهزة الذكية.