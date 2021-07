مبابي يعقد اجتماع حاسم مع باريس لبحث انتقاله إلى مدريد

ينضم كيليان مبابي (22 عامًا) إلى تدريبات فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي الخميس المقبل 22 يوليو استعدادًا للموسم الجديد.

مستقبل اللاعب لم يُحسم بعد وسط تضارب في الأنباء حول بقاءه من عدمه مع النادي الباريسي، الذي ينتهي تعاقده معه الصيف المقبل.

ما يجعل مبابي لاعبًا حرًا في سوق الانتقالات الشتوي المقبل (يناير 2022) وبإمكانه الانتقال لأي نادٍ مجّانًا من دون الرجوع إلى باريس.

لذلك، تعمل إدارة النادي على تجديد عقد مبابي في أسرع وقت ممكن إسوة بما حدث مع زميله البرازيلي نيمار دا سيلفا قبل أسابيع.

⏪ 3 years ago today 1.12 billion people watched the #WorldCup final. They witnessed Kylian Mbappe become the 1st teenager in 60 years to score in the fixture and make France the 1st side to net over 3 goals in it since 1970 🔥@KMbappe | @FrenchTeampic.twitter.com/yzFrRXR6VE

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 15, 2021