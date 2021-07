بايرن ميونيخ يفاضل بين 3 لاعبين من برشلونة.. ما القصة؟

يبحث نادي بايرن ميونيخ الألماني التعاقد مع واحد من قائمة تضم 3 لاعبين بمركز الظهير الأيمن، من برشلونة الإسباني بحسب تقارير إعلامية.

وذكرت إذاعة “مونتي كارلو” الفرنسية اليوم الثلاثاء، أن بايرن ميونيخ سيتعاقد مع لاعب واحد من برشلونة هذا الصيف لتعزيز يمين الدفاع.

3 لاعبين من برشلونة يختار منهم بايرن واحدًا

تضم القائمة 3 لاعبين هم الأمريكي سيرجينيو ديست والإسباني سيرجي روبيرتو والبرازيلي الشاب المنضم حديثًا، إيمرسون رويال.

If Bayern are really interested in one of our right-backs as Romero claims, then Dest is surely at the top of their list. Tried to sign him last season. pic.twitter.com/UXGaEWp5r4

— total Barça (@totalBarca) July 17, 2021