بايرن ميونيخ يفاضل بين 3 لاعبين من برشلونة.. ما القصة؟

يبحث نادي بايرن ميونيخ الألماني التعاقد مع واحد من قائمة تضم 3 لاعبين بمركز الظهير الأيمن، من برشلونة الإسباني بحسب تقارير إعلامية.

وذكرت إذاعة “مونتي كارلو” الفرنسية اليوم الثلاثاء، أن بايرن ميونيخ سيتعاقد مع لاعب واحد من برشلونة هذا الصيف لتعزيز يمين الدفاع.

3 لاعبين من برشلونة يختار منهم بايرن واحدًا

تضم القائمة 3 لاعبين هم الأمريكي سيرجينيو ديست والإسباني سيرجي روبيرتو والبرازيلي الشاب المنضم حديثًا، إيمرسون رويال.

If Bayern are really interested in one of our right-backs as Romero claims, then Dest is surely at the top of their list. Tried to sign him last season. pic.twitter.com/UXGaEWp5r4 — total Barça (@totalBarca) July 17, 2021

منفعة متبادلة بين برشلونة وبايرن ميونيخ

طبقًا لتقرير من يومية “آس” الإسبانية، فإن برشلونة مضطر للتخلي عن أحد اللاعبين في مركز الظهير الأيمن لوفرة اللاعبين في هذا المركز.

كما أن سقف اللاعبين المسموح بتسجيله في قائمة الدوري الإسباني من اللاعبين هو 25 لاعبًا فقط، بينما يمتلك برشلونة حاليًا نحو 30 لاعبًا.

نقطة ثالثة وهي أن برشلونة مضطر إلى تقليص فاتورة الرواتب من أجل تجديد عقد ميسي، وسيبحث بكل الطرق التخلص من أكبر عدد من اللاعبين.

بالنسبة إلى بايرن ميونيخ فإن المدرب يوليان ناغلزمان قد طلب التعاقد مع ظهير أيمن في السوق الحالي بحسب يومية “بيلد” الألمانية.

بيع حتمي في برشلونة

سيجد برشلونة نفسه مضطرًا بطريقة أو بأخرى لبيع العديد من لاعبيه، ثلاثي مركز الظهير الأيمن المذكورين هم الأقرب بالنظر إلى متطلبات بايرن ميونيخ.

وبعد التعاقد مع سيرخيو أغويرو وممفيس ديباي وإيريك غارسيا هذا الصيف، فإنه لزامًا على النادي بيع بعض اللاعبين لموازنة فاتورة الأجور بصفة عامة.

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