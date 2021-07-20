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الملك مغرداً : نحمد الله سبحانه الذي أكرمنا بخدمة الحرمين الشريفين

صحيفة البلادaccess_time11 / ذو الحجة / 1442 هـ      20 يوليو 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

غرد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال خادم الحرمين: “نحمد الله سبحانه الذي أكرمنا بخدمة الحرمين الشريفين، وإن ذلك لأكبر النعم التي حبانا الله بها، مستشعرين مقاصد الشريعة في حفظ النفس وحمايتها من كل ضرر”.

وأضاف “مع حلول عيد الأضحى المبارك، نسأل الله أن يرفع عنَّا والعالم كل مكروه، مستبشرين الخير في قادم أيامنا”.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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