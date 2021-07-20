العدالة يدشن تحضيراته للموسم الجديد الخميس القادم

الدمام- حمودالزهراني

يدشن فريق العدالة تحضيراته للموسم الجديد 2021/2022. الخميس القادم بملعب النادي. بمشاركة جميع لاعبي الفريق بمن فيهم الجدد. الذين تم التوقيع معهم مؤخراً. وذلك بقيادة مدرب الفريق التونسي ناصيف البياوي. تمهيدا للمشاركة في دوري الأمير محمد بن سلمان. لأندية الدرجة الأولى للمحترفين.

ومن المقرر وصول المدرب ناصيف البياوي. برفقته طاقمه الفني للفريق يوم غد الأربعاء 21/7/2021. لأرض المملكة عبر مطار الملك فهد بالدمام.

إلى ذلك، قررت إدارة النادي بالتنسيق مع مدرب الفريق. على إقامة معسكر خارجي إعدادي. قبل خوض غمار منافسات الموسم الرياضي الجديد لمدة 23 يوماً. على أن يتخلله خوض عدد من المباريات الودية.