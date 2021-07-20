الرياضة

العدالة يدشن تحضيراته للموسم الجديد الخميس القادم

صحيفة البلادaccess_time11 / ذو الحجة / 1442 هـ      20 يوليو 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام- حمودالزهراني
يدشن فريق العدالة تحضيراته للموسم الجديد 2021/2022. الخميس القادم بملعب النادي. بمشاركة جميع لاعبي الفريق بمن فيهم الجدد. الذين تم التوقيع معهم مؤخراً. وذلك بقيادة مدرب الفريق التونسي ناصيف البياوي. تمهيدا للمشاركة في دوري الأمير محمد بن سلمان. لأندية الدرجة الأولى للمحترفين.

ومن المقرر وصول المدرب ناصيف البياوي. برفقته طاقمه الفني للفريق يوم غد الأربعاء 21/7/2021. لأرض المملكة عبر مطار الملك فهد بالدمام.

إلى ذلك، قررت إدارة النادي بالتنسيق مع مدرب الفريق. على إقامة معسكر خارجي إعدادي. قبل خوض غمار منافسات الموسم الرياضي الجديد لمدة 23 يوماً. على أن يتخلله خوض عدد من المباريات الودية.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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