أمير القصيم يهنئ القيادة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

بريدة : البلاد

رفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، والأسرة المالكة، والشعب السعودي الكريم، وجميع المسلمين، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب سمو الأمير فيصل بن مشعل باسمه واسم أهالي المنطقة، عن خالص التهاني للقيادة الحكيمة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله -عز وجل- أن يديم عزهم ويمتعهم بموفور الصحة والعافية، وأن يجعل ما يقدمونه من خدمات ومتابعة لحجاج بيت الله الحرام في ميزان حسناتهم، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وأمانها في ظل القيادة الحكيمة.