ولي العهد يستقبل محمد بن زايد في الرياض

الرياض : البلاد
وصل الرياض اليوم، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
#عاجل #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان يستقبل سمو ولي عهد #أبوظبي الشيخ #محمد_بن_زايد لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي في #الرياض.https://t.co/KwmzDU9CHP pic.twitter.com/DtCf1llbXL
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) July 19, 2021
كما كان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز،. وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع،. ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.