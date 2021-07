ميلان يحصل على خدمات براهيم دياز من ريال مدريد

عاد صانع الألعاب الشاب براهيم دياز إلى ميلان الإيطالي بعقد إعارة لمدة موسمين قادمًا من نظيره ريال مدريد الإسباني.

وأعلن ميلان اليوم الاثنين عن تعاقده رسميًا مع اللاعب الإسباني البالغ 22 عامًا، حتّى صيفية 2023 مع منحه الرقم “10”.

وقضى براهيم دياز الموسم الماضي 2020-2021 مُعارًا إلى ميلان، وسجّل معه 7 أهداف، إضافة إلى 4 تمريرات حاسمة.

عطفا على المستويات القوية للاعب، فإن ميلان قرر تجديد إعارته خاصة بعد رحيل صانع الألعاب التركي هاكان تشالهانوغلو.

بينما وافق ريال مدريد على الصفقة بعد أن اكتظت قائمته باللاعبين الذين وصلوا إلى 29 لاعبًا.

في حين أن لوائح الاتحاد الإسباني تقتضي تسجيل 25 لاعبًا فقط في قائمة الليغا لكل فريق مشارك.

الأمر الذي دفع النادي الملكي إلى تقليص قائمته عبر إعارة دياز، وقد يلحقه آخرون أمثال أودريوزولا ويوفيتش وسيبايوس.

AC Milan's Brahim Díaz on target 🔴⚫️

⚽️ More goals for the midfielder against Sparta Praha? #UEL pic.twitter.com/Rfzgr2dnef

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) October 28, 2020