اليوم.. إدارة الاتحاد تحدد مصير فواز القرني مع النمور

علي العنزي – الرياض
تجتمع إدارة نادي الاتحاد مساء اليوم الاثنين. لتحديد مصير حارس الفريق الأول فواز القرني. وذلك بعد إعلان رغبته في الرحيل عن أسوار النادي رسميا. بسبب عدم مشاركته في المباريات. وعدم رضاه عن جلوسه في مقاعد البدلاء. وحددت إدارة الاتحاد اليوم الاثنين. موعداً للاجتماع مع الحارس فواز القرني. للنظر في العروض المقدمة له. وبات ناد عاصمي من الأندية القريبة للتعاقد معه. وذلك بعد تقديمه عرضا جديا للاعب. فيما فضل فواز القرني التريث في اتخاذ القرار. حتى نهاية الاجتماع مساء اليوم. ومن المقرر استبعاد القرني عن قائمة الاتحاد المعسكرة استعدادا للموسم الجديد.