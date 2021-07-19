الرياضة

اليوم.. إدارة الاتحاد تحدد مصير فواز القرني مع النمور

صحيفة البلادaccess_time10 / ذو الحجة / 1442 هـ      19 يوليو 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

علي العنزي – الرياض

تجتمع إدارة نادي الاتحاد مساء اليوم الاثنين. لتحديد مصير حارس الفريق الأول فواز القرني. وذلك بعد إعلان رغبته في الرحيل عن أسوار النادي رسميا. بسبب عدم مشاركته في المباريات. وعدم رضاه عن جلوسه في مقاعد البدلاء. وحددت إدارة الاتحاد اليوم الاثنين. موعداً للاجتماع مع الحارس فواز القرني. للنظر في العروض المقدمة له. وبات ناد عاصمي من الأندية القريبة للتعاقد معه. وذلك بعد تقديمه عرضا جديا للاعب. فيما فضل فواز القرني التريث في اتخاذ القرار. حتى نهاية الاجتماع مساء اليوم. ومن المقرر استبعاد القرني عن قائمة الاتحاد المعسكرة استعدادا للموسم الجديد.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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