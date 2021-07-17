وصول أولى رحلات ضيوف الرحمن إلى مطار الملك عبدالعزيز

جدة : البلاد

وصلت إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة اليوم أولى رحلات الطيران الناقلة لحجاج بيت الله الحرام من داخل المملكة قادمة من مدينة الرياض.

وتضم الرحلة (258) حاجاً كان في استقبالهم وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون المعتمرين والحجاج المهندس هشام بن عبدالمنعم سعيد، ومدير مطار الملك عبد العزيز الدولي عصام بن فؤاد نور، وعدد من مسؤولي القطاعات الحكومية العاملة في المطار.

وأعرب الحجاج عن سعادتهم بكونهم ضمن مؤدي مناسك الحج لهذا العام، منوّهين بالاهتمام والرعاية والتسهيلات المقدمة خلال التسجيل لإصدار تصاريح الحج، والإجراءات الصحية والوقائية وتضافر جهود القطاعات المشاركة.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد أكملت استعداداتها لاستقبال رحلات ضيوف الرحمن القادمين من داخل المملكة لأداء مناسك حج هذا العام عبر الصالة رقم (1) في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، وسط إجراءات وقائية تضمنت تطبيق التباعد داخل الطائرة والالتزام بالنزول التدريجي للركاب من الطائرة، والالتزام بلبس الكمامات، وتوفير أجهزة التعقيم في جميع أرجاء المطار، وإلزام المسافرين بالتعقيم من خلال الأجهزة المتوفرة.