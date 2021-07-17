الرائد يضم النجم الغاني كريستيان أتسو

جدة- البلاد
أعلنت إدارة نادي الرائد اليوم السبت. عن تعاقدها رسميًا مع النجم الغاني كريستيان أتسو. قادًما من نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي. وذلك في إطار تحركات إدارة الرائد. لتعزيز صفوف الفريق الأول. خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.
وكتب النادي في تغريدة عبر حسابه الرسمي. بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ” أنهى رئيس مجلس إدارة نادي الرائد أ. فهد المطوع. رسمياً اليوم إجراءات التعاقد مع اللاعب الغاني. “كريستيان أتسو”. قادمًا من نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي”.
يذكر أن كريستيان أتسو صاحب الـ 29 عامًا. يجيد اللعب في مركز الوسط الأيسر. ونجح اللاعب في خطف الأنظار بقوة خلال فترة تواجده بالدوري الإنجليزي. وأصبح هدفًا للعديد من الأندية. قبل أن ينجح الرائد في حسم الصفقة لصالحه.