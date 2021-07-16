منظمة الصحة العالمية تحذر من التخفيف المبكر لقيود كورونا

البلاد : متابعات

حذرت لجنة الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية يوم الخميس من إنهاء العمل بالاجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا بشكل مبكر.

وقالت اللجنة ومقرها جنيف إن” استخدام الكمامات، والتباعد الاجتماعي، ونظافة الايدي، وتحسين تهوية الأماكن المغلقة لا تزال الأساس في الحد من انتقال-فيروس كورونا”، وأضافت اللجنة “يجب مواصلة مواءمة اجراءات الصحة العامة المعمول بها في الاستجابة للحالات الفردية أو الجماعية، بما في ذلك تتبع المخالطين والحجر الصحي والعزل، في إطار السياق الوبائي والاجتماعي وتطبيقها”.

وأوصت اللجنة بالابقاء على حالة الطوارئ بشأن المخاوف الدولية التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية في 30 يناير 2020، وتجتمع اللجنة كل ثلاثة أشهر تقريبًا لإعادة تقييم الوضع. ويعد هذا هو الاجتماع الثامن لها منذ ظهور أول إصابة بفيروس كورونا في الصين.