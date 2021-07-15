قوة ھاشتاج تویتر

بقلم: عفت السراج

تخیل معي لو أن ھنالك مشكلة یتعرض لھا جزء كبیر من أبناء المجتمع بشكل یومي، ولكن لا یعترض أحد علیھا بشكل واضح لأنھم قد یعتقدون أنھا مشكلة عابرة أو خطأ غیر شائع حدث معھم بالصدفة، وبالتالي تظل ھذه المشكلة قائمة.

الآن أرید منك أن تتخیل، بل أرید منك أن تتوقع ماذا سوف یحدث إذا قرر أحد ھؤلاء الأشخاص بنشر ما حدث معه على مواقع التواصل الاجتماعي. ما سیحصل ھوه تماماً مثل كرة الثلج التي تتدحرج من فوق جبل. ستجد آلاف من الناس یعلقون على ھذا المنشور أو یعیدوا نشره أو یعلقون و ینشرون مواقفھم الشخصیة المشابھھ.

ھذا بالضبط ما یفعله الھاشتاج على تویتر.

تحدیداً منذ 2011، أصبح تویتر حلقة الوصل الأساسیة بین اصحاب السلطھ والشعب السعودي، حیث وصل عدد السعودیین على السوشیل میدیا إلى 25 ملیون من أصل 34 ملیون مواطن سعودي، وتعد تویتر المنصة الأكثر شعبیة في السعودیة بین كل منصات السوشیل میدیا.

ولكن من أین تأتي كل ھذه القوة التي یمتلكھا الھاشتاج؟

ھذه العلامة ( # ) التي یتم وضعھا قبل أي كلمة أو عبارة تعتبر بمثابة وصف أو تصنیف للتغریدة، وتساعد مستخدمي تویتر على متابعة كل التغریدات التي تتكلم عن نفس الموضوع وبالتالي تؤدي إلى سھولة البحث عن كل المعلومات التي تخص ذلك الموضوع بعینه.

والنقطة الھامة ھنا أنه كلما ازدادت التغریدات التي تستخدم ھاشتاج محدد، كلما ارتفع مركز ھذا الھاشتاج في قائمة الأكثر تداولاً على تویتر Trending فببساطة، إذا حدثت مشكلة أو خطأ من جھة مسؤولة، فإن رد فعل المواطن سیكون قویاً جداً على تویتر، وأعنف بكثیر من مجرد بعض المكالمات الھاتفیة أو رسائل الفاكس. و خاصة لو ارفق مع الھاشتاق صور أو فیدیو یؤكد صحھ الخبر. فھذا یعني أن تویتر أصبح أداة قویة وشدیدة التأثیر في تعزیز صوت المواطن السعودي.

فالآن لا یمتلك أي مسئول حكومي في یومنا ھذا رفاھیة التباطؤ في التعامل مع أي مشكلة، فأي تأخیر یتیح فرصة أكبر لتفاقم المشكلة ، ویضطر ھذا المسئول لمواجھة موقف أكثر تعقیداً .

فبھذا أصبح تویتر بمثابة جھة رقابیة على الملأ و مستمره والمفتشین ھم المواطنین، ویصبح من الصعب علیھم عملیة تعتیم المشكلھ التي قد یلجأ لھا بعض المسؤلین لتغطیة خطئھم و تقصیرھم. ففور حدوث المشكلة تجدھا على تویتر، وبمجرد أول تغریدة یصبح الأمر بدأ بالخروج عن السیطره.

المسؤلون الآن یتابعون تویتر عن قرب و بشكل یومي ، كما یستطیعون من خلال تویتر معرفة وتحدید المشاكل التي یواجھھا المواطنون بسرعة، ومع زیادة التغریدات على تویتر، یستطیع المسئولون على أن یكونوا على درایة و معرفة ما یحتاجه ویطلبه المواطنون بدقة أكبر.

استطاع ھاشتاج تویتر أن یؤدي دوراً ھاماً في توفیر حریة الرأي للمواطنین وأعطاھم القدرة على إیصال أصواتھم بشكل واضح ومسموع، و في المقابل ساعد السلطات العلیا على متابعة مایحدث ھنا و ھناك من المواطنین أنفسھم، وبفضل تویتر استطاعت الحكومة التطور والنمو والتغیر إلى الأفضل ، و جعلت المسؤولون یبحثون عن حلول لمشاكل المواطنین .

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