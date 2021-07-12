إيطاليا تتوج بـكأس أمم أوروبا

توج منتخب الأتزوري الإيطالي. بكأس بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم. بعد تغلبه على المنتخب الإنجليزي. إثر فوزه عليه بركلات الترجيح (3-2) في المباراة النهائية. التي انتهت منذ قلل. على ملعب ويمبلي في لندن.

فاجأ الإنجليزي لوك شاو (26 عاما) مدافع فريق مانشستر يونايتد منتخب “الأتزوري” بهدف سريع سجله في الدقيقة الثانية من انطلاق صافرة البداية، في مرمى الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما. وجاء الرد الإيطالي عبر ليوناردو بونوتشي مدافع فريق يوفنتوس، بهدف التعادل عند الدقيقة 67 من متابعة لكرة تائهة من داخل منطقة الجزاء، بعد ضربة ركنية. وبتلك النتيجة. توج منتخب إيطاليا “الأتزوري – Squadra Azzurra” لقب بطل القارة العجوز لأول مرة منذ 53 عاما، بعد فوز بلقب بطل “يورو 1968″، وذلك بعد تأهله إلى النهائي الرابع له على مستوى كأس أمم أوروبا. والنهائي العاشر في البطولات الكبرى (كأس أمم أوروبا وكأس العالم). ويحمل منتخب ألمانيا الرقم القياسي بعدد مرات الوصول إلى نهائيات هاتين البطولتين بواقع 14 مرة.