الأهلي يسعى لبيع مارين وساريتش

جدة-عائض الدهاس

علمت مصادر” البلاد” أن إدارة النادي الأهلي. برئاسة ماجد النفيعي. تحاول بيع عقدي محترفيها الألماني ماركو مارين. والبوسني ساريتش خلال الأيام القادمة. وبينت ذات المصادر أن إدارة الأهلي ستبيع عقدي الثنائي. للاستفادة من تسجيل لاعبين بدلا منهما.

وفي نفس السياق. لن ينضم الثنائي مارين وساريتش. وكذلك المدافع محمد آل فتيل بسبب انتهاء عقده. لبعثة الفريق المغادرة إلى تونس صباح الأحد. لبدء المعسكر الإعدادي. تحضيرًا للموسم الكروي الجديد 2022/2021.

يذكر أن ماركو مارين قد عاد لصفوف الأهلي بعد انتهاء فترة إعارته بالموسم الماضي مع الرائد.

وانضم مارين للعب في صفوف الأهلي خلال فترة انتقالات يناير 2020 قادماً من ريد ستار الصربي، وعقده مع النادي الأهلي يمتد حتى يونيو 2022.

أما ساريتش صاحب الـ30 عاماً. فقد انضم لصفوف الأهلي في يوليو 2019 قادماً من سوون سامسونج الكوري. بعقدٍ لمدة 3 سنوات.