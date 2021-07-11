إزالة مخالفات عشوائية بجدة

جدة : البلاد

أزالت أمانة محافظة جدة ممثلة في بلدية طيبة الفرعية عدد من المخالفات. بمخطط مواقع السيارات التالفة شرق حي الحمدانية على مساحة قدرت بـ 56ألف متر وذلك ضمن جهودها في القضاء على العشوائيات ومنع التعديات بكافة أشكالها.

وأوضح رئيس بلدية طيبة الفرعية المهندس محمد جابر الزهراني أن فرق الرقابة الميدانية بالبلدية. باشرت إزالة كافة العشوائيات عبارة عن “مظلات خشبية” و”هناجر” والتي بُنِيَتْ بلا مستمسكات شرعية. مضيفاً أنه جرى سحب 15 من السيارات الخربة على مساحة ( 56.245م2 ). وأكد الزهراني أن البلدية ستواصل أعمالها لتحسين الخدمات المقدمة للسكان ومنع المخالفات البلدية.