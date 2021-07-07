“الشؤون الإسلامية” و”أوقاف الراجحي” توقعان مذكرة تعاون مشترك

وقع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ،. وأمين عام إدارة أوقاف الشيخ صالح بن عبد العزيز الراجحي عبد السلام بن صالح الراجحي بمقر الوزارة اليوم،. مذكرة تعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتفعيل دور القطاع غير الربحي؛. وتعزيز وتطوير ودعم أطر التعاون المثمر بين الطرفين؛ تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

وأكد معاليه أن توقيع المذكرة يأتي لتعميق الشراكة مع القطاع غير الربحي لدعم برامج ومشاريع الوزارة. لتحقيق رسالتها وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، عاداً القطاع غير الربحي شريكاً أساسياً في تحقيق الرسالة والأهداف العامة للمشروعات التطويرية والبرامج المجتمعية التي تحقق الرؤى المشتركة لخدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته.

من جهته أكد الراجحي حرص إدارة الأوقاف على مثل هذه الاتفاقات لتعزز دورها الفعال والمستمر في مجال خدمة المسلمين داخل وخارج المملكة عبر القنوات الرسمية، وسعياً لتطوير ودعم أطر التفاهم المشترك في طرق العمل.